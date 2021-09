Za rok zase v Liberci. Pokud tedy někoho nezlákají jiné zastávky této série: do můstku se běhá i v Kazachstánu, Japonsku, Finsku nebo ve Spojených státech. Někteří Češi vyrážejí i na Štrbské Pleso, kde se závod koná pravidelně od roku 2018.

Podle organizátorů se přihlásilo celkem 1400 závodníků, to se ještě nikdy nestalo. Jenže počasí řadu z nich odradilo. Možná pár smolařů dostalo koronavirus (podmínkou startu byl negativní test, očkování nebo prodělaná nemoc).

Ano, zprvu to v osmém ročníku dokonce vypadalo na rekord. "Mohl by padnout," líčil Aleš Burger, ředitel Red Bullu 400.

Jakub Šiarnik, slovenský skialpinista, dokázal ve finále vyběhnout můstek se sklonem 35° za tři a půl minuty. Neskutečné. Zvláště v podmínkách, které na Ještědu panovaly. Mimochodem - závěrečný úsek, kde se ostatní plazili po čtyřech, on vyběhl jako by nic.

Choupenitch, který se chystal na mužskou štafetu, zašel poblahopřát Ogrodníkové. A ona mu na oplátku sdělila záludnosti umělého povrchu. "Bacha. Klouže to. Hodně," líčila atletka, která na rozdíl od šermíře v Tokiu medaili nezískala.

Tým, jehož barvy dále hájili oštěpařka Nikola Ogrodníková, plážová volejbalistka Barbora Hermannová a mílař Filip Sasínek, nakonec obsadil deváté místo s časem přes čtyři minuty. Spokojenost? Vcelku ano. Šlo o to doběhnout.

Přesto nenechala svůj tým na holičkách. Do závodu štafet nominovala svou sestru Janu! "Nečekala jsem to, vždyť já ani moc neběhám," líčila mladší z rodu Samkových, která měla situaci snazší: čekal ji první rovný úsek dole.

Sedm stupňů, Ještěd schovaných v mracích a sem tam dešťové kapky. Už ranní příjezd do Liberce nasvědčoval, že letos bude Red Bull 400 opravdu pořádná výzva. Skokanský můstek se špatně zdolává v dobrých podmínkách, ale za mokra je to dvojnásob těžké.

Při závodě jde i běžet, ale to dokážou jen ti nejlepší | Foto: Red Bull Content Pool/Jakub Zeman

