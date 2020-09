Turnajový kolotoč v badmintonovém světě se začal rozjíždět na konci srpna. Avšak velmi pomalu. „Prvním turnajem po rozvolnění bylo na konci srpna Grand Prix dospělých Benátecký pohár a další akce zatím běží podle plánu,“ přiblížil Koukal, který se stal novým předsedou badmintonového svazu. „Věříme i v bezproblémový start nové sezóny týmových soutěží, který je naplánován na 24. října. Zejména v extralize však kromě českých reprezentantů působí mnoho zahraničních hvězd, takže je pro kluby logisticky velmi náročné vše zařídit tak, aby hráči mohli přijet ze svých zemí a startovat,“ prohlásil Koukal, který je optimista a sezona se podle něj odehraje.

Vedení Českého badmintonového svazu podle něj dlouhodobě nabádá všechny kluby a účastníky turnajů, aby se primárně řídili všemi aktuálními hygienickými opatřeními stanovenými vládou. „Nad rámec toho jsme ve spolupráci s Evropskou badmintonovou federací připravili rozsáhlý soubor pokynů, které by všichni účastníci domácích akcí měli následovat. Právě na turnajích, kde se za běžných okolností v uzavřeném prostoru haly potkává několik desítek osob, je potenciální riziko přenosu nákazy největší,“ potvrdil Koukal.

To squash už sezonu rozehrál, Praha se navíc stala prvním městem, kde započala mezinárodní PSA turnajová série. Ve Squashclubu Strahov vyhrál Grégory Gauliter, bývalá světová jednička. „Od začátku září dohráváme některé soutěže ze sezóny 2019/2020, které jsme museli v březnu přerušit. Zatím jsme odehráli dva víkendy. Ten druhý už byl poznamenaný neúčastí několika družstev na MČR juniorských družstev, protože někteří jejich hráči přišli do styku s osobou pozitivní na Covid-19,“ uvedl Tomáš Cvikl ze squashové asociace, která zatím plánuje v soutěžích pokračovat. „Standardní podobu kalendáře akcí jsme měli naplánovanou od října, ale nyní samozřejmě čekáme, jak se situace vyvine,“ doplnil Cvikl.

A jaké jsou finanční dopady koronavirové krize? V obou sportech jsou postižení především provozovatelé, tedy badmintonová či squashová centra. „Aktuální opatření vyžadující roušky ve všech vnitřních prostorách určitě nepřispěje ke zvýšení návštěvnosti squashcenter. Další významně postiženou skupinou jsou trenéři, kteří přišli na několik měsíců o zdroj obživy a také profesionální hráči,“ doplnil Cvikl.

Jeho „kolegu“ Koukala potěšilo, že se v tomhle složitém období badmintonu povedlo uvést spoustu věcí do pohybu. „Zejména změnu systému přípravy talentované mládeže, od níž si slibujeme postupné přiblížení českého badmintonu evropské špičce. To vnímám jako nejzásadnější. Dále bych rád jmenoval masivní kampaň na pomoc oddílům s nábory, připravovaný svazový rebranding, začali jsme s prezentací AirBadmintonu, což je standardizovaná venkovní verze klasického badmintonu. Nemohu nezmínit ani dvě exhibiční utkání Čechy vs. Morava, která se za hojné účasti diváků uskutečnila poprvé v historii v Brně a Českém Krumlově. Další podobné akce chystáme a opasky nijak neutahujeme,“ dodal Koukal.