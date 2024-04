To tady ještě nebylo. Reprezentační tým mužů se poprvé v historii kvalifikoval na Thomas Cup, což je mistrovství světa družstev, jehož se zúčastní šestnáct nejlepších týmů světa.

Ondřej Král (vlevo) a Adam Mendrek | Foto: Ivana Roháčková

Češi vstoupí do bojů v neděli v čínském Čcheng-tu. Na soupisce jsou reprezentanti Jan Louda nebo deblisté Adam Mendrek s Ondřejem Králem, kteří mají nakročeno k účasti na olympijských hrách v Paříži. A ve skupině B vyzvou Japonsko, Tchaj-wan a Německo.

Jan LoudaZdroj: Ivana Roháčková

Turnaje se zúčastní badmintonové velmoci jako Čína, Indonésie, Japonsko nebo evropští velikáni z Dánska či Anglie.

„Je to historický moment pro celý český badminton. Je to pro nás svátek. Vždyť na je to vůbec poprvé, kdy se na takové akci představíme,“ prohlásil Petr Martinec, předseda Českého badmintonového svazu.

Jsi stará, slyšela v pětadvaceti. Elitu prohání i jako šedesátnice, po boku syna

Podle španělského trenéra české reprezentace Oscara Martíneze je los je v kontextu zúčastněných týmů vlastně poměrně přívětivý. „Německo jsme měli ve skupině na evropském šampionátu a prohru jim budeme chtít oplatit. Japonsko a Tchaj-wan jsou týmy, s nimiž můžeme odehrát kvalitní zápasy. Budeme bojovat, pokusíme se o dílčí úspěchy. Pro všechny to bude úžasná zkušenost,“ prohlásil kouč.

Adam MendrekZdroj: Ivana Roháčková

Česká jednička Jan Louda se na světový turnaj moc těší. „Na Thomas Cupu si asi zahrajeme jednou za život. Proto je pro nás účast tak prestižní. I v tom, že se potkáme s nejlepšími hráči světa. V neděli se utkáme s Japonci, ale na nějakou aklimatizaci nebude čas. Přesto věřím že budu dobře připravený,“ slíbil hráč, jehož nemine olympijská nominace ve dvouhře.

Nejúspěšnějším týmem Thomas Cupu je Indonésie se čtrnácti tituly. Roli obhájců si letos poprvé vyzkouší Indové. Turnaj v Čcheng-tu je jednou z nejprestižnějších akcí tohoto sportu, kterou v Asii pravidelně sleduje kolem půlmiliardy domácností.