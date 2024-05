Sice si nepřipsali vítězství, ale ostudu neudělali. Reprezentační tým badmintonistů včetně české jedničky Jana Loudy startoval poprvé v historii na prestižním turnaji Thomas Cup. Zúčastnilo se ho šestnáct družstev a je považován za jakési mistrovství světa.

Badmintonista Jan Louda na Thomas Cupu | Foto: Badminton Photo

V čínském Čcheng-tu se Češi postupně střetli s Japonskem, Tchaj-wanem a Německem. Pětadvacetiletý Louda se na světový turnaj moc těšil. „Na Thomas Cupu si asi zahrajeme jednou za život. Proto je pro nás účast tak prestižní. I v tom, že se potkáme s nejlepšími hráči světa,“ říkal před startem.

„Upřímně to předčilo mé očekávání,“ svěřil se po turnaji. „Atmosféra a organizace byla neskutečná. Nejeli jsme tam jen na výlet, ukázali jsme kvalitu. Škoda zápasu s Německem, že jsme nedali rozhodující třetí bod,“ hodnotil.

Pozvání do Dubaje od světové jedničky

Zápasy s elitou, tedy asijskými favority byly podle něj pěkné. „Nebylo to na jednu branku, a to je pozitivní. Ostatní země nás začínají brát, hráči se s námi baví. Je to příjemné. Doufám, že se do budoucna povede něco zopakovat, i když dostat se na Thomas Cup bude extrémně těžké,“ pokračoval Louda, který si renomé vybudoval už dřív.

Zachová si dupla. Judistka v patnácti odešla za trenérem a teď se chlubí zlatem

Měl totiž možnost trénovat se světovou jedničkou a vítězem olympiády Viktorem Axelsenem z Dánska. „V únoru mě pozval do Dubaje a týden jsme spolu hráli. Dost mě to překvapilo, ale poznal jsem, jak je jeho trénink náročný. Byla to zkušenost k nezaplacení,“ vyprávěl plzeňský hráč, který má ještě se třemi dalšími Čechy - Terezou Švábíkovou a deblisty Adamem Mendrekem a Ondřejem Králem - jistou účast na OH.

Ambice pro Paříž má především výkonnostní. „Chci tam ukázat, co umím. Nechci mluvit o výsledkových cílech. Věřím, že budu dobře připravený. Přijede mě podpořit celá rodina. Budu tam mít fanoušky, moc se těším hlavně na samotný turnaj. Po něčem takovém touží každý sportovec. Jsem moc zvědavý, jak to bude na olympiádě vypadat,“ líčil hráč, který má badminton v rodině.

Je z badmintonové rodiny

„V Plzni ho provozoval táta a pak i starší bratr. Byl jsem tak trochu další na řadě, kdo má s badmintonem začít. Hodně jsem toho nahrál právě s nimi v oddílu Bílá hora a postupně jsem se začal zlepšovat,“ vykládal singlista, který už předloni figuroval v první světové stovce.

Loni začala jeho startovací pozice při olympijské kvalifikaci zhruba na sedmdesáté místě. Pak poskočil k padesátce. Jeho nejlepší umístění byla 39. pozice. „Cesta na olympiádu začala skvěle. Vyhrál jsem první turnaj v Mexiku a na něj jsem navázal výsledky v Kanadě, Německu a na Evropských hrách. Už v listopadu bylo téměř jisté, že se do Paříže dostanu,“ přiznal.

Zdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Pořadí rankingu je redukované, protože v absolutním mají nesmírnou převahu Asiaté, respektive Číňané. „Badminton je v Asii velice populární. V Číně nebo Japonsku má tradici jako stolní tenis. Mají ohromnou hráčkou základnu, je z koho vybírat. Roli v tom hraje i určitý dril, jdou spíš fyzickou cestou a mentálním nastavením,“ vysvětloval.

Svět se však poslední dobou Asiatům přibližuje. „Nejlepší Evropané získávají navrch díky herní strategii a taktice. Tokijskou olympiádu vyhrál Axelsen, ale Asiaté se v tomto ohledu poučili, takže zápasy v s nimi jsou pořád nesmírně těžké,“ pokračoval Louda.

Kvůli olympiádě přerušil studium kybernetiky

Vedle náročného sportovního programu si zvolil studium kybernetiky. Jak dokázal skloubit složitý obor se sportovním životem? „Škola je opravdu těžká a ráno a odpoledne jsem musel trénovat. Studium jsem doháněl po večerech. Když na to vzpomínám, tak začátky byly extrémně náročné. Na druhou stranu musím říct, že na západočeské univerzitě ke mně byli dost shovívaví. Asi i díky jejich tolerantním přístupu jsem zvládl bakaláře,“ pousmál se.

Kvůli olympijské kvalifikaci však studium přerušil. „Teď se chci primárně věnovat badmintonu. Svou budoucnost vidím v tom, abych se dostal co nejvýš a něco dokázal. Ale je možné, že se ke kybernetice vrátím. V tomto oboru je široké spektrum možností, co bych jednou mohl dělat. To je ovšem zatím vzdálená budoucnost,“ dodal.