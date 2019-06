Sama jste závodně plavala. Jaký byl váš přechod na pozici trenérky?

Jako plavkyně jsem záviděla své trenérce, že nic nedělá a jen na nás křičí. Pak jsem pochopila, o čem její práce je. Nejde jen o to přijít k bazénu, a zase od něj odejít.

Stala jste se trenérským objevem roku 2017. V čem vám to pomohlo?

Šlo pro mě o vítané ohodnocení mé práce. Za kterou jsem v té době jiné ohodnocení neměla. Je pěkné, že tyto ankety existují. Víte, jak to je: když je sportovec úspěšný, opěvuje se on, a když je neúspěšný, může za to trenér.

Pojďme k vaší spolupráci s Barborou Seemanovou. Poznala jste hned, že jde o výjimečný talent?

Bára přišla v roce 2012 do skupiny, kterou jsem právě převzala. V žákovské kategorii byla jasně nejlepší. Ale víte, jak to je. Takových žáků už bylo a od patnácti let o nich nevíte. Ano, dalo se rozpoznat, že by mohla být dobrá, ale nešlo to tvrdit. Bára byla vedena jako ostatní, nijak výjimečně.

O Barboře se říká, že má hodně naplaváno. A navíc plave i s lehkostí. Čím to je?

V té době Bára potřebný objem neměla. V Motorletu jsme neměli ani dostatečný počet hodin tréninku, jako ostatní oddíly. Ale byli jsme spokojení, neb nás to v této kategorii tolik netlačilo. Její vzestup byl tak pozvolný. Až nyní udělala velký skok. Bára se jistě narodila s talentem, ale včas našla i sport, který jí vyhovuje a jde jí. Od rodičů pak dostala dobrý všeobecný základ. Má i slušnou techniku. Styl je již krásně vyplavaný, přesto stále opravujeme chyby.

Změnily se nějak vaše pozice směrem k Barboře poté, co jste se stala hlavní trenérkou Vysokoškolského centra?

Určitě ne, vždy jsem se k ní chovala stejně jako k ostatním. Nikdy nebyla vedena výjimečně. Právě proto je stále tou skromnou, hodnou a obyčejnou holkou. I když je v tak raném věku velice úspěšná.

Každý plavec má individuálního, ale i reprezentačního trenéra. Jak funguje jejich spolupráce?

Obecně se ti nejlepší těší, jak budou makat v kolektivu, protože často v oddíle nemají s kým plavat. A oko druhého trenéra nikdy neuškodí. Soustředění dospělých se ale můžeme normálně zúčastnit. Vycházejí nám vstříc, případně má Bára svůj plán a odjede ho jen pod dohledem jiného trenéra.

Barbora se zúčastnila olympiády v Riu. A nyní už má splněný limit pro Tokio. Kam tam může doplavat?

Olympiáda v Riu pro ni byla první velkou zkouškou, byla ještě hodně mladá. Šlo spíše o účast a získání zkušeností. Do Tokia už by si mohla jet pro zajímavé výsledky.