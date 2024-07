I když je Seemanová zvyklá cestovat po celém světě, v Paříži ještě nebyla. Těší se tam na závody, ale na to, aby se ve francouzské metropoli trochu porozhlédla, nebude mít čas. Program bude mít dost nabitý. Čeká ji 100 metrů kraul, 200 metrů kraul, což jej její nejsilnější disciplína, 100 metrů motýlek a 200 metrů polohový závod.

„Na olympiádě se budu soustřeďovat jenom na plavání a výkony na čtyřech tratích. Do Paříže si zajedu někdy jindy, až bude klid a pořádně to tam okouknu,“ usmívala se po několik let nejlepší česká plavkyně, která bude na olympijských hrách startovat už potřetí.

Dějištěm bazénového plavání bude La Défense Arena, kde se dosud závodně neplavalo, ale konaly se tam jiné sportovní a kulturní akce. „Při olympijských hrách to bude pro každého nová zkušenost. Viděla jsem jen fotky. Nové prostředí nechci předem zkoumat. Pro mě je hezké poznat místo na první dojem,“ zmínila čtyřiadvacetiletá reprezentantka.

Barbora Seemanová na OH: 27.7.: rozplavby a semifinále 100 m motýlek

28.7.: rozplavby a semifinále 200 m kraul, finále 100 m motýlek

29.7.: finále 200 m kraul

30.7.: rozplavby a semifinále 100 m kraul

31. 7.: finále 100 m kraul

2.8.: rozplavby a semifinále 200 m polohový závod

3.8.: finále 200 m polohový závod

Při červnovém návratu z mistrovství Evropy ji vítaly děti z jejího pražského klubu Motorlet. Mimo jiné si připravily transparent s nápisem: Báro jsi nejlepší a jsi naše. Seemanová bude chtít své následníky v oddíle, kde dělala první plavecké krůčky, potěšit i pařížskými výkony.

Plavat se naučila ještě před tím v Berounce. „Máme tam babičku s dědou a táta mě tam už někdy ve čtyřech letech dával základy jako je splývání. Potom jsem byla ve vodě pořád, milovala jsem to. Líbilo se mi skákat do bazénu, takže tam to začalo. Potom jsem chodila do plavecké školy a v devíti jsem nastoupila do oddílu,“ zmínila počátek cesty za medailemi.

Úspěšné ME vnímala jako vhodnou přípravu na Paříž. „Tak jsem to chtěla. Řada plavců šampionát kvůli olympiádě vynechalo, ale pro nás to bylo o tom, jak zvládnout několikadenní zápřah. Jsem ráda, že jsme to zvládli, protože podobné to bude i na hrách,“ poznamenala plavkyně, která by na kraulové dvoustovce ráda překonala šesté místo z OH v Tokiu.

Cítila, že hlava potřebuje změnu

Před olympiádou se nyní připravuje ve slovenském Šamoríně. „Režim je stejný jako při jiných soustředění. Liší se to specifickými věcmi před velkou akcí. Dvakrát denně po dvou hodinách máme vodu. K tomu patří ještě posilovna a kompenzační cvičení. Celkově jsem v pohybu sedm až osm hodin. Je to náročná zátěž,“ pokyvovala hlavou dlouhovláska.

Před dvěma lety se rozhodla udělat změnu v tréninku, když po deseti letech ukončila spolupráci s trenérkou Petrou Škábovou, a nastoupila do mezinárodní skupiny, kterou vede švýcarský expert Luka Gabrilo. V čem došlo ke změně a pokroku?

„V Čechách v podstatě vůbec netrénuju. Jsem stále v zahraničí a plavu hlavně s klukama nebo holkama, které jsou minimálně na stejné úrovni jako já. To v minulosti nebývalo. Ukazuje se, že díky lepším sparring partnerům jsem přípravu posunula na vyšší level,“ přiznala.

„Byl to i nový impuls. Cítila jsem, že hlava potřebuje změnu. Kdybych ji neudělala, nešla bych dál dopředu. Dennodenní konkurence je znát. Tady vlastně závodíme v každém tréninku a máme chuť být první i na posledním dohmatu,“ popsala nasazení.