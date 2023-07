Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová byla nesmírně blízko finále na mistrovství světa ve Fukuoce. Na své oblíbené trati 200 metrů volný způsob se ve druhém semifinále rvala o každičký centimetr bazénu, aby ji nakonec jedna setinka nepustila do finále.

Barbora Seemanová při semifinále kraulařské dvoustovky | Foto: Se svolením Andrea Masini/Deepbluemedia/Insidefoto

Výsledný čas 1:56,50 znamenal deváté místo, setinu za poslední osmou postupující Marrit Steenbergen z Nizozemska. Radost ale může mít ze splněného limitu pro OH v Paříži.

Za setinu sekundy se nedá stihnout vůbec nic. Ale tak nepatrný časový úsek může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu. Přesně to ve Fukuoce smolně v semifinále na 200 metrů volný způsob postihlo Barboru Seemanovou. V polovině závodu se držela uprostřed startovního pole a do závěrečné padesátky obracela jako šestá.

Deváté místo je asi to nejhorší

Ve finiši česká reprezentantka atakovala finále a ve srovnání s ranní rozplavbou se výrazně zlepšila o 85 setin. Stejně jako před čtyřmi lety na svém prvním MS v Kwangdžu obsadila devátou příčku. Tehdy Seemanové scházelo k finále 34 setin, tentokrát jen bolestivá jedna setina sekundy.

„Určitě nejsem spokojená. Jela jsem si sem pro finále a deváté místo je asi to nejhorší, co se může přihodit. Takže nemám moc slov a jsem na sebe trošičku naštvaná. Jelo se mi to fakt skvěle, ale zůstala tam ta setina. Měla jsem na víc, jsem zklamaná,“ vykládala v tiskové zprávě.

Ve Fukuoce poplave ještě další tři tratě. Přihlášená je na 50 a 100 metrů kraul a na 50 metrů motýlek. „Pokusím se tam narvat všechnu tu agresi a zlost, co mám teď v sobě, a prodat to na stovce. Padesátky už nejsou úplně moje trať. Nicméně je to sprint, a tak do toho dám všechno, co mám. Pokusím se s holkami poprat o to, co mi teď vzaly,“ dodala Seemanová.