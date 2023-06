Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se začátkem června letos poprvé představila při závodech v Česku. Na premiérovém ročníku mítinku Czech Open v bazénu na pražské Šutce si mistryně Evropy z roku 2021 doplavala pro pět triumfů.

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová se zanedlouho přesune do Japonska, kde ji v polovině července čeká mistrovství světa | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Ještě před tím si v Šamoríně pojistila účast na mistrovství světa, které se druhé polovině července uskuteční ve Fukuoce, a do odletu do Japonska ji zbývá zhruba měsíc. „Dlouhý bazén už mi chyběl, vlastně to byly první závody od prosincového startu v Melbourne, takže jsem plavala s velkým očekáváním a nervozitou,“ prozradila plavkyně, která trénuje s mezinárodní skupinou pod vedením Švýcara Luky Gabrila.

„Letos jsem trénovala většinou v Rakousku, ale přesouvala jsem se i na Filipíny, potom jsem pokračovala při soustředění na Tenerife a pak se zase vrátila do Rakouska,“ poodhalila Seemanová náročný tréninkový program.

Na mistrovství světa, které začíná 14. července, odletí s dvoutýdenním předstihem. „Máme v plánu aklimatizační soustředění v Kóči, kde jsme trénovala už před olympiádou,“ pokračuje Seemanová s tím, že by letos chtěla atakovat výkony na oblíbené kraulařské dvoustovce z OH v Tokiu. Tam dvakrát posunula český rekord.

Moderní technologie a vybavení

V souboji s časem pomáhají Seemanové podmínky a konkurence ve zmíněné mezinárodní plavecké skupině, ale i moderní technologie a vybavení. „Na Tenerife máme super zázemí a trenéři nad bazén pouštějí dron. Díky tomu mají další záběry naší techniky a mohou analyzovat každou chybičku,“ vysvětluje.

Seemanová se letos také víc zaměřila na fyzickou přípravu mimo bazén. „Hlavně na předtréninkovou přípravu, která mi hodně pomohla, abych se zbavila potíží se zády. Řeší se detaily, abych se mohla dál posouvat,“ zdůrazňuje.

„Každopádně se na mistrovství světa moc těším. Dlouho jsem neměla možnost se porovnat s nejlepšími holkami. Už teď jsem natěšená,“ usmívá se.