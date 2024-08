Do Karlových Varů míří olympijské hvězdy, ale i amatérští sportovci z celého Česka. Zkraje září (6.-8. 9.) se v lázeňském centru už podevatenácté uskuteční City Triathlon Karlovy Vary, který vyvrcholí závodem Světového poháru. Závodit bude i bývalá tenistka Barbora Strýcová.

Na startovní listině figurují triatlonové hvězdy, olympijskou medailistku však bude mít také závod pro veřejnost. Zúčastní se ho totiž někdejší tenistka Barbora Strýcová, která má olympijský bronz z Ria.

„Bude to pro mě první triatlonová zkušenost. Ale těším se! A když už do toho jdu, chci závod dokončit tak, aby to nějak vypadalo,“ říká s úsměvem semifinalistka Wimbledonu z roku 2019, kterou čeká 750 metrů plavání, 20 km cyklistiky a 5 km běhu.

S dětmi nestíhá poctivý trénink

„Na triatlonisty je občas pohlíženo jako na blázny, kteří vstávají za tmy, aby ještě před prací stihli plavecký trénink, a zimní večery netráví u televize, ale na cyklistickém trenažéru. Pro nás to ale jsou superhrdinové, kteří se dokážou na závody připravit v šíleném kolotoči pracovních a rodinných povinností,“ líčí ředitel závodu Vladimír Malý.

Bývalá tenistka Barbora Strýcová zažije triatlonovou premiéru | Video: se svolením citytriathlon.cz

K superhrdinům se tak zařadí i Barbora Strýcová. Dvojnásobné wimbledonské šampionce ve čtyřhře se teprve v květnu narodila dcerka Josefína, společně s partnerem už má dvouletého Vincenta a kromě toho sama trénuje a má také řadu dalších aktivit.

„Proto také nestíhám poctivý trénink. Když se najde hodina času, snažím se dávat dohromady tělo po porodu. Ale že bych vyrazila na čtyři hodiny na kolo, to si s dětmi neumím představit. Potřebovala bych se alespoň naučit kraul,“ říká osmatřicetiletá rodačka z Plzně.

Její partner Petr Matějček je zkušený rekreační triatlonista. Doma proto řeší také přípravu na závod. „Dost se ho ptám, ale on se mým otázkám spíš směje. Protože se třeba bojím, že se na trati ztratím nebo že nebudu vědět, jak se v depu převléknout,“ popisuje Barbora s úsměvem.

„Jsem velký amatér. Neználek. Ale ráda si to vyzkouším a budu to brát spíš s nadhledem. Na druhou stranu ale chci důstojně dokončit, když do toho jdu,“ dodává bývalá tenistka, která byla známá jako velká bojovnice.