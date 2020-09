Do téměř pouliční rvačky, při které jistě poteče krev, se pustí profesionální boxer Stanislav Eschner a zápasník MMA Michal Řehák. „Já jsem zvyklý z ulice, tohle dám úplně bez problému,“ kasá se Řehák. „Je to hodně drsný styl boxu, ale s boxem jako takovým to nemá moc společného. Každá rána co padne, může být fatální. Když bez rukavice praštím do žebra, tak to může propíchnout plíci,“ poukazuje na nebezpečí souboje bez boxerských rukavic.

„Michal má páru, když se dobře trefí, tak to budu cítit. Nezvedám tolik činek jako on, ale jsem dobrej boxer a nemá na to, aby mě porazil. Počkám si na nějakou ránu,“ vzkazuje zkušený profesionální boxer Eschner.

I on se kdysi rval na ulici. „Na ulici toho mám hodně za sebou, pět let jsem žil v Anglii, tam jsem se řezal pomalu každý týden. Teď dva měsíce řežu bez rukavic do dřeva a do pytle, aby se mi zpevnilo zápěstí. Ale hrál jsem třináct let hokej, trénoval jsem zápěstí, takže s tím nemám problém,“ říká Eschner.

Unikátní zápas, ve kterém se box vrací ke kořenům, uvidím diváci v přímém přenosu v televizi na stanici ČT Sport. „Je to krvavý sport, nevím, jestli to lidi v televizi poberou. Lidi nejsou připravení na to, jak to bude vypadat,“ krčí rameny Řehák.

Na ústeckém galavečeru, který nabídne dvanáct duelů, se představí opět i místní celebrity Fabiana Bytyqi a Tomáš Šálek. Úřadující světová šampionka WBC v atomové váze nebude obhajovat svůj pás. Ve vyšší váze se postaví Maďarce Judit Hachboldové.

„Kvůli současné situaci spojené s koronavirem jsme si nedovolili pozvat soupeřku z Mexika, takže Fabča nemůže boxovat o svůj titul mistryně světa. Ale asociace to chápe a netlačí na ni,“ prozrazuje Lukáš Konečný, trenér Bytyqi a promotér akce. „Dlouho jsem nezápasila, těším se zpátky do ringu a na tu atmosféru, i když bude jen poloviční,“ naráží Andělská pěst na omezený počet diváků v hale. Do Slunety totiž může dorazit jen 750 lidí, kteří budou rozděleni do tří sektorů po 250.

Ústecký obr Šálek se střetne s Polákem Pawlem Sowikem. „Na zápas se těším, budu chtít ukázat pořádný box. Jsem dobře připravený fyzicky i psychicky,“ hlásí těžká váha. „Měl jsem sparing s bývalým světovým šampionem Yoanem Pablem Hernandezem a dopadlo to dobře. Dodalo mi to sebevědomí, že můžu boxovat i se světovou špičkou.“

Titulový souboj páteční noci obstará česko-slovenská bitva ve střední váze mezi Viktorem Agateljanem a Matúšem Babiakem. „Nechci dopředu nic velkého vyhlašovat, ale jsem připravený vyhrát a dát do toho vše,“ říká Agateljan, který má přezdívku Král Viktor. „Ústí je moje království. Tady jsem doma, jdu si pro titul!“

Konečný do programu zařadil i amatérský zápas, ve kterém se ukáže jeho čtrnáctiletá dcera Jaromíra. „Dcera se zbláznila a začala boxovat, tak jí dám prostor, aby se ukázala na takové akci,“ usmívá se Konečný. Pro Jaromíru půjde o druhý zápas v životě. Střihne si odvetu s Nikol Herzinovou. „Doufám, že bude znát tréninkový progres a vyhraje.“