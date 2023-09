Trenér baseballové reprezentace Pavel Chadim vybral 24 reprezentantů, kteří se budou pokoušet vybojovat historickou medaili z mistrovství Evropy v České republice. To se koná od 24. září do 1. října v pěti městech, Čechy čeká v základní skupině v Ostravě postupně Rakousko, Řecko a Španělsko, v Brně potom finálová skupina či zápasy o umístění.

Pavel Chadim vybral hráče pro ME v baseballu. | Foto: Tomáš Icík/Eurobaseball

Baseballisté chtějí navázat na velký úspěch, který vybojovali letos na World Baseball Classic v Tokiu vítězstvím nad Čínou a vyrovnanými zápasy s dalšími favority, a udržením se v turnaji i do další edice v roce 2026. „Sen se od té doby nezměnil. Máme stále nenaplněnou touhu. Nejméně třem generacím se za posledních třicet let nepodařilo tuto touhu naplnit. Jiných jedenáct evropských zemí se během této doby už radovalo. Teď je řada na České republice!“ prohlásil Pavel Chadim.

Zázrak českého baseballu z Prahy. Vank sní o studiu v Americe i o MLB

Česká reprezentace má na svém kontě z kontinentálního šampionátu sedm pátých a jedno čtvrté místo. Cenný kov historicky získaly reprezentace Nizozemska, Itálie, Španělska, Velké Británie, Ruska, Izraele, Řecka, Německa, Francie, Belgie a Švédska. „Je dobré si klást vysoké cíle, ale zároveň zůstat pokorní. Nebude to snadné, soupeři jsou silní,“ řekl kouč.

Jeho tým čekají ještě dvě poslední závěrečná přípravná utkání tento týden ve čtvrtek a v pátek v Brně proti Itálii. „Potřebujeme se dostat do herního rytmu, sehrát se, a silní soupeři jsou na to ideální,“ uvedl Chadim. Oba zápasy proti Itálii jsou veřejné, výtěžek ze vstupného 150 korun bude věnován do Fondu potřebným, který podporuje mladé baseballisty ze sociálně znevýhodněných rodin.

Nominace ČR:

Nadhazovači: Lukáš Hlouch, Marek Minařík, Jan Novák, Ondřej Satoria, Martin Schneider, Jeffrey Barto, Jake Rabinowitz, Tomáš Ondra, Jan Tomek, Filip Čapka.

Catcheři: Martin Červenka, Daniel Vavruša.

Vnitřní polaři: Petr Zýma, Vojtěch Menšík, Martin Mužík, Eric Sogard, Jakub Kubica, Filip Smola, William Escala, Jakub Hajtmar.

Vnější polaři: Marek Chlup, Arnošt Dubový, Matěj Menšík.

Tým stojí na základech sestavy z úspěšného japonského turnaje, k dispozici jsou Eric Sogard s bohatými zkušenostmi ze slavné MLB i další zahraniční posila William Escala. Nechybí catcher Martin Červenka, zámořská posila s ambicemi dostat se do MLB Marek Chlup i kapitán Petr Zýma. Ten se potýkal podobně jako pár dalších hráčů v posledních týdnech se zraněním, už je ale v plném zatížení.

„Všichni jsme rozbití a bolaví, sezona je dlouhá, ale motivace hrát a uspět na Eurobaseballu na domácí půdě je tak velká, že nikdo na bolístky nekouká a dáváme přípravě absolutní maximum,“ uvedl Zýma. „Mistrovství Evropy je něco jako play off v hokeji, tam se na zranění a na žádné problémy nehledí,“ přidal se Pavel Chadim.

O Eurobaseball je pět dní před jeho začátkem velký zájem. Na vyprodané zápasy proti Španělsku a Rakousku bylo uvolněno posledních pár lístků, na zápas s Řeckem ještě vstupenky jsou. V brněnské části turnaje ještě lístky zbývají, kdo chce vidět Čechy, může si koupit vstupenky na čtvrteční a páteční zápas od 18:30, který je pro český tým rezervovaný za jakýchkoliv okolností. Kapacity stadionů v Ostravě a Brně se pohybují kolem 2000 lidí.

„Divácká podpora bude velká a my se na to moc těšíme. Nikdy jsme neměli takovou podporu před domácím publikem, co nás nyní čeká, a chceme toho využít. Fanoušek je náš další hráč,“ těšil se na bouřlivou atmosféru Marek Chlup, který je jedním z mála českých profesionálů hrajících v USA v týmu Lake Country DuckHounds.

Neuvěřitelný úspěch, ohlíží se Červenka za WBC. Mistrovství Evropy chce vyhrát

Noví mistři Evropy budou korunováni v neděli 1. října v Brně, kde se finálová skupina hraje od čtvrtka 28. září. Dalšími hracími městy šampionátu jsou Praha, Třebíč a Blansko. „Přípravy finišují, vše běží podle plánu. Připravujeme fanzóny s velkoplošnou obrazovkou pro diváky, kteří se nedostanou na stadion, i velkou zábavu přímo během zápasu. Já osobně se těším i na maskoty, kteří jsou skvělí a už mají také svá jména,” komentoval stav příprav předseda České baseballové asociace Petr Ditrich.

Mistrovství Evropy bude vysílat Česká televize, která naplánovala všechny české zápasy a boje o medaile v přímém přenosu. K tomu bude další nadstavba v rámci studia přímo na stadionu.

Eurobaseball 2023 připravil pro diváky fanzóny, přispět mohou i na dobrou věc



Nejen sledováním sportu se mohou bavit fanoušci při Eurobaseballu, který od 24. září do 1. října hostí pět měst v České republice. Zábava pro diváky bude ve všech městech i mimo stadiony, velké fanzóny čekají na příznivce baseballu v Ostravě a zejména v Brně, kde je připraven nabitý doprovodný program. Vstup do fanzón bude zdarma po celou dobu jejího konání. Organizátoři mysleli také na charitu, své síly spojili se třemi dobročinnými projekty, které podpoří nejen Nadace ČEZ, ale také Česká baseballová asociace a přispět budou moci také samotní fanoušci.



Fanzóna v Ostravě se bude nacházet vedle stadionu tamních Arrows a v Brně v Komárově v blízkosti YD Baseball Areny na přilehlé cyklostezce. Všude lze koupit oficiální merchandising, ale také strávit příjemné odpoledne s celou rodinou s dětmi u aktivního sportu či sledováním zápasu u dobrého jídla a pití. „Největší fanzónu jsme připravili v Brně, kde bude finálová skupina. Jsme přesvědčeni, že bude vyprodáno, takže chceme, aby se dalo fandit i v blízkosti stadionu u velkoplošné obrazovky a fanoušek měl z baseballu komplexní zážitek,“ prozradil ředitel organizačního štábu Jan Jirovský.



Brněnská fanzóna bude začínat hned vedle Sportovního areálu Komec a končit bude vstupem na stadion. Skupina ČEZ, generální partner Eurobaseballu, bude mít pro fanoušky připravenou velkou energy zónu. Lidé si mohou vyzkoušet baseballový odpal v rámci virtuální reality. S trenéry vyladí přesnou techniku nadhozu, který si následně budou moct vyzkoušet jak na přesnost, tak na rychlost. Součástí zóny bude i speciální fotokoutek.



Sobota 30. září bude spojena s nadačními projekty – fanoušci budou aktivní jízdou na speciálních kolech generovat částku, která bude věnována na dobročinné účely. Organizátoři spojili síly s Fondem potřebným, který pomáhá mladým baseballistům z rodin s omezenými finančními prostředky, s Klubem cystické fibrózy, kterou trpí také mladý baseballista Lukáš Hudeček, a také s nadačním fondem Neúnavní. Organizace se zaměřuje na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem. Eurobaseball chce zvýšit povědomí o této vážné nemoci, se kterou se ve své profesní praxi setkal například i reprezentační trenér Pavel Chadim. Všechny projekty budou podpořeny televizními spoty a Česká baseballová asociace věnuje za každý homerun v průběhu charitativního dne částku 5 000 korun.