Tohle tuzemský baseball ještě nepamatuje. Čeští reprezentanti díky premiérové – a úspěšné – účasti na elitní světové akci World Baseball Classic (WBC) nebývale rozproudili zájem běžných sportovních diváků o tuto disciplínu. Už nejde jen o podivínskou kratochvíli, kterou oceňují leda Američané, ale o sport s nebývalým potenciálem. Deník zjišťoval, jak na tom baseball v Česku vlastně je.

Čeští baseballisté na World Baseball Classic 2023. | Foto: se svolením ČBA / Lenka Brožová

Šéf českého baseballu: Není tady jediný profesionál

Do funkce předsedy České baseballové asociace byl poprvé zvolen už před třiceti lety. Petr Ditrich tak toho ve světě pálek a rukavic prožil víc než dost, ale jak sám říká, účast české reprezentace na WBC je absolutní vrchol. „Je to nejvíc, co jsem zažil. Turnaj se nedá s ničím srovnat, ani s mládežnickými MS ani s ME. Zabezpečení, o co vše se hraje, to je ta nejvyšší úroveň. Byla to naše první účast v hlavním turnaji a už víme na co příště více připravit,“ říká ostřílený funkcionář.

Hory zkušeností i tašky se sladkostmi. Baseballisté zářili, slaví kvalifikaci

Co vám udělalo největší radost?

Největší radost mi udělalo, že jsme i s nejsilnějšími týmy dokázali hrát vyrovnané zápasy, a také výkony naší obrany. Speciálně zápas s Japonskem byl velmi dobrý. Ve všech čtyřech utkáních jsme předvedli vysokou kvalitu. Každý byl jiný. Bylo důležité, že jsme porazili Čínu a odehráli skvělý zápas s Japonskem. V utkáních s Koreou a Austrálií jsme navíc hráli o postup, byli jsme velké části zápasů ve hře. A jsem si jistý, že soupeři nás nepodcenili.

Počet baseballistů v Česku: 7045



Z toho mládež do 18 let: 3989

Bylo něco, co vás na WBC zaskočilo?

Určitě mě v tom dobrém zaskočila návštěvnost. Čekal jsem, že na zápasy Japonska bude vyprodáno, ale opravdu hodně diváků bylo i na dalších utkání. A samozřejmě jsme úplně nečekali tak velký zájem Japonců o náš tým.

Díky udržení mezi elitou lze očekávat i větší zájem o baseball a růst pozornosti sponzorů. Nebo je na to brzy?

Větší zájem o baseball evidujeme už nyní. Věříme, že zájem veřejnosti vydrží. S tím pak samozřejmě souvisí také pozornost sponzorů. Uvidíme časem. Máme před sebou ještě zářijové mistrovství Evropy, a to bude také důležitá součást naší prezentace.

Poprask v cizině vzbudila informace o civilních povoláních českých hráčů. Pohybuje se v českých končinách nějaký baseballový profesionál?

Profesionál se smlouvou v MLB mezi českými hráči není. Pár hráčů má kontrakty v zahraničí, např. v Austrálii, v Německu. Ale pokud vím, všichni k tomu ještě částečně pracují. V českých končinách, v české soutěži žádný hráč jako profesionál není.

Jako Zbrojovka proti Realu a Barceloně. Kouč baseballistů je i přes porážku hrdý

Není pro rozvoj baseballu v Česku problém, že továrnou na úspěch je především Brno?

Ano, centrum baseballu je v Brně, ale v reprezentaci to není tak dominantní, hráči jsou z více klubů. Např. Kotlářkou Praha, která hraje momentálně První ligu, prošlo hned sedm hráčů, kteří byli v Japonsku. Pražští Eagles vyhráli v loňském roce tři mládežnická MČR a Extraligu U21. Nevidím to jako problém.

Náklady za pár stovek. Nejde o drahý sport

Cena rukavice: 500 - 10 000 korun



Cena pálky: 1000 - 6000 korun

Potřebujete rukavici, potřebujete pálku. Nic víc. Baseball není finančně náročný sport, což potvrdil i šéf tuzemské asociace Petr Ditrich. Vybavení pro zábavné chvilky na hřištích seženete za pár stovek.

„Rukavice jsou samozřejmě různě drahé podle materiálu a specializace hráče. Děti si časem pořizují i vlastní pálky a helmy. Kluby ale obvykle mají pro nejmladší kategorie materiál k zapůjčení,“ uvedl Ditrich.

Hvězda v divadle: Jak Červenka školil Šípa o pravidlech

Už před třemi a půl lety dělal Martin Červenka reklamu českému baseballu, když v zábavné televizní talkshow Všechnopárty vysvětlovat pravidla svého sportu populárnímu moderátorovi Karlu Šípovi. Od té doby ušel na své kariérní cestě další pořádný kus. Téměř se stal prvním Čechem v prestižní MLB a jako člen reprezentace byl součástí baseballového boomu, který rozpoutal národní tým svými výkony na World Baseball Classic.

Jako hvězdy MLB. Baseballisté si užívají, v hotelu mají Rolls Royce i ochranku

„Pravidla baseballu nikdo pořádně neví. Nikdo neví, kdy tam padne gól,“ glosoval se svým typickým humorem Karel Šíp ve své talkshow Všechnopárty v říjnu 2019. Reprezentační catcher Martin Červenka mu pak trpělivě odpovídal na otázky a snažil se mu vysvětlit pravidla tohoto u nás ne příliš zavedeného sportu.

„Teď už chápu, proč na to lidi nechodí,“ dodal se smíchem populární moderátor, když si vyslechl zákonitosti baseballu.

Nejlépe placení hráči zámořské MLB v roce 2023:



1. Max Scherzer a Justin Verlander (oba New York Mets) 974 000 000 korun

2. Aaron Judge (New York Yankees) 899 000 000 korun

3. Anthony Rendon (Los Angeles Angels) 867 000 000 korun

„Když tu hru časem pochopíte, tak je zajímavá,“ kontroval Červenka, který vysvětlil i popularitu sportu s pálkou za mořem. „Pro Američany je to perfektní sport. Přijdou na zápas, dají si hotdog, colu a vědí, že i když nebudou moc koukat, tak toho zas tolik nepromeškají. Většinu času z toho tříhodinového zápasu se tak dvě a půl hodiny moc neděje,“ vyprávěl z vlastní zkušenosti.

Třicetiletý odchovanec pražské Kotlářky strávil za mořem přes deset let a při působení v nižších soutěžích bojoval o šanci mezi baseballovou smetánkou. Nejblíž jí nakonec byl v září 2021. Na začátku měsíce se nakrátko připojil k New York Mets a ve hře byl jeho start v zápase. Mets se totiž zranil chytač Chance Sisco a nikdo nevěděl, jestli bude připravený do dalšího utkání. Bohužel pro českého reprezentanta se ale dal dohromady včas.

„Letěl jsem do Washingtonu za týmem. Přišel jsem na hřiště a manažer mi řekl, že mě budou aktivovat, což se bohužel nakonec nestalo,“ vzpomínal Červenka v podcastu České baseballové asociace s názvem On_Deck. „Blíž už jsem být nemohl,“ dodal. Později se pak Červenka vrátil zpátky do Česka, kde v minulé sezoně hájil barvy pražských Eagles a dokráčel si pro cenu za nejvíce homerunů i pro nejlepšího pálkaře play-off.

Povodeň a Shakira. Baštou baseballu je i Hluboká

Ta zpráva loni v létě obletěla Česko a zaujala i ty, kteří „nějaký“ baseball vůbec neřeší. Na mezinárodní mládežnický turnaj v Hluboké nad Vltavou totiž dorazili slavná kolumbijská zpěvačka Shakira a její tehdejší partner Gerard Piqué, neméně známý fotbalista Barcelony. Důvod? V týmu Katalánska hrál i jejich syn. V kouzelném koutě jižních Čech navíc oznámili rozvod.

Super Cup pro desetileté baseballisty. Fandili i Shakira a PiquéZdroj: Deník

Stopy baseballu v Hluboké jsou však mnohem hlubší. V roce 1994 se začínalo na fotbalovém hřišti v místní části Zámostí, později se hřiště na baseball vybudovalo na Podskalské louce. U zrodu tohoto sportu v městečku nedaleko Českých Budějovic byl Američan Greg Edwards, ředitel místní mezinárodní školy.

„Zpočátku jsme se věnovali běžným sportům. Potom jsme si vyřezali baseballové pálky, někdo sehnal pravidla, načež si nás všiml syn pana Edwardse,“ popisuje začátky baseballu v Hluboké nad Vltavou David Šťastný, předseda zdejšího klubu.

Shakira přijede na Hlubokou zase za rok. Katalánci dostanou pozvánku

Do Sportovně relaxačního areálu v Hluboké se baseballisté stěhovali v roce 2001 a hned v následujícím roce, měsíc po otevření nového hřiště, přišla ničivá povodeň. Hřiště skončilo pod vodou a znovu ho mohli hlubočtí baseballisté využívat od roku 2003. A hrají zde dodnes. Sokol Hluboká pravidelně vyhrával první ligu a nyní hraje druhým rokem extraligu.

„Samozřejmě se nemůžeme rovnat s městy jako Praha nebo Brno, kde mají kluby větší podporu z města. Třeba Draci Brno dostávají od města tři miliony, my šest set tisíc,“ uvádí pro srovnání Šťastný. Asi největší hvězdou jihočeského klubu je Martin Mužík. Na nedávném WBC v Tokiu se blýskl úspěšným homerunem v utkání s Čínou. Video s jeho trefou viděl celý svět.

Brněnská velkovýrobna na tituly

Od roku 1993 se hraje česká baseballová extraliga a pouze čtyřikrát v historii putoval mistrovský titul mimo Brno. Třikrát jej získal celek Arrows Ostrava, jednou Kotlářka Praha. Na jihu Moravy se o zlato podělily dva kluby, i když dost nerovným dílem: tři prvenství slavila Technika Brno a třiadvacet jich má ve sbírce velkovýrobna na tituly – Draci Brno.

Do nové sezony vstoupí první dubnový víkend jako úřadující šampioni. „Náš recept na úspěch je jednoduchý. Všechno bereme jako výzvu a díváme se pozitivně dopředu. Když jeden rok prohrajeme, řekneme si, co musíme zlepšit a vyhrajeme další rok,“ líčí Arnošt Nesňal, generální manažer Draků, který byl u všech třiadvaceti titulů.

Velkovýrobna na baseballové tituly? Brněnští Draci jich v extralize získali 23

Šestkrát se radoval jako hráč, patnáct prvenství získal v roli trenéra a poslední dva primáty jako manažer. „Když jsme v největší éře sbírali jeden titul za druhým, liga už pro nás nebyla měřítko, chtěli jsme uspět na poháru mistrů. Šli jsme malými krůčky, až jsme jsme se dostali do jednoho finále. Sekundární výsledek byl, že jsme v té dekádě vyhrávali tituly,“ popisuje.

Za vzestupem Draků stál v roce 1993 příchod amerického kouče a nadhazovače Geoffa Samuelse, bývalého profíka týmu Montreal Expos. „Naprogramoval do nás spoustu věcí, americkou filozofii, že nic není nemožné. Implantoval do nás touhu po vítězství, pevný systém a vůli tvrdě pracovat. Naše sebevědomí je jen důsledek naší tvrdé dřiny na tréninku a v zápasech, říkám tomu dračí software. A toho se držíme,“ popisuje Nesňal.

Oslava titulu se prý rozhodně neomrzí. „Po náročné sezoně je stejná, ať jde o první nebo dvacátý titul. Kluci nedělají baseball jako hlavní činnost, přitom sezona je srovnatelná s hokejem, vždyť reprezentanti odehrají víc než šedesát zápasů ročně, což je neskutečný záhul,“ upozorňuje Nesňal.

Čtyři březnové zápasy, které hráči národního týmu sehráli na World Baseball Classic, bylyi pro Brno výjimečné. Draci už sice nemají v reprezentaci absolutní nadvládu jako kdysi, ale pořád měli v Tokiu zastoupení pěti hráčů.

Příběh Čechů hltá celý svět. Prokopli jsme baseballovou bublinu, těší Chadima

Úspěch na WBC může tomuto odvětví v Česku výrazně pomoct. „Jasně, je to reklama pro český baseball, zápasy běžely v televizi, může to nastartovat zajímavý boom. Prakticky kohokoli jsem se teď zeptal, měl nějaké povědomí o baseballu, kolem týmu byla hromada příběhů. Nevím, zda to bude mít takový vliv, že se děti začnou hlásit, ale přeji si to,“ vyhlíží Nesňal.

Vedení Draků jako dlouhodobých vládců uvažuje, jak ještě pozvednout úroveň českého baseballu. Klíč spočívá ve větším profesionalizmu. „Nějaké drobné odměny hráči mají, ale profesionalizmus znamená, že má hráč čas se připravovat a co dělá, ho uživí, což se u nás neděje. Draci rozhodně přemýšlejí o tom, jak to nastavit. WBC ukázal, že pokud kluci mají čas jen na baseball, budou uzavření v bublině, jsou konkurenceschopní s celým světem,“ prohlašuje dračí manažer.

Jenže baseballové kluby zatím u nás nemají titulární sponzory, kteří poskytnou potřebné miliony. „Je to samozřejmě o penězích. Nemůžeme dát dvě třetiny rozpočtu na platy jako tradiční sporty u nás, takže trvá, než se dostaneme na tu úroveň. Staráme se o stadion, máme v rozpočtu víc položek. Nemůžeme jeden rok do toho skočit a příští rok nemít nic. Ale něco v hlavě máme,“ naznačuje Nesňal.