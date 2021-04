Narodil se s neléčitelnou nemocí: cystickou fibrózou. V životě mu vystavila už několik překážek. I přes to však jednadvacetiletý šikula sbírá jeden úspěch za druhým.

Když se narodíte s jakoukoliv zdravotní indispozicí, jako by se rázem zastavil svět. Můžete si vybrat dvě cesty. Buď to vzdáte, nebo budete bojovat. A Lukáš Hudeček je jedním z těch, kteří se rozhodli postavit drsnému soupeři čelem.

„Od narození neznám nic jiného. Musel jsem to přijmout jako fakt a vydat se na dlouhou trať,“ říká Hudeček. Cystická fibróza je závažné onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí systém a postupně způsobuje fatální poškození plic.

Denně zažívá až bláznivý stereotyp. „Pravidelné terapie zaberou téměř devadesát minut. Spočívají v každodenní inhalaci a rehabilitaci mých plic a probíhají pomocí speciálních přístrojů,“ popisuje Hudeček své léčení.

Bojovník však má obrovskou vůli dokázat s nemocí věci, které se specialistům jeví jako nemožné.

Zničit bakterie

Léčbou strávil přes dvanáct tisíc hodin. Pokud byste to náhodou počítali, znamená to rok a půl života. A když šla řeč o stereotypu. Každé ráno bere do ruky čisticí prostředek, aby prolil odpady v bytě. Proč? Pokud by nezničil všudypříto-mné bakterie, mohl by být fatálně ohrožený. Nesmí do bazénu, vířivky ani být v blízkosti akvária.

Na restrikce, jaké jsme poznali v důsledku pandemie, byl už zvyklý.

Největší lék? Jednoznačně sport. Hudeček je ve službách historicky nejúspěšnějšího klubu Draci Brno.

Již jako mladík nakoukl do extraligové elity a s muži letos oslavil další titul.

„Jelikož jsem si před pár lety myslel, že baseball kvůli opožděnému vývinu zabalím, nemohu úspěchy hodnotit negativně,“ vtipkuje.

Zálibu našel i v jiných sportech, hraje tenis a florbal. Mimo to má vícero podnikatelských projektů, které ho živí a umožňují mu se brzy postavit na vlastní nohy.

„Proč to dělám? Žene mě víc faktorů. Zejména mám své sny a nevidím důvod se jich vzdát jen proto, že mám horší startovní čáru,“ odvětil.

Spoluhráči mu pomáhají. Několikrát zaskakovali v roli pomocných doktorů a z jeho premiéry mezi extraligovou elitou mu schovali míček z prvního odpalu.

„Vždycky jsem musel vysvětlovat, když se ptali, jak je možné, že normálně sportuji, a přitom mám ‚poloviční‘ plíce,“ vzpomíná pálkař.

„Smekám před ním. Je to skvělý člověk,“ vzkázal na jeho adresu spoluhráč a velká osobnost českého baseballu Martin Schneider. „Je inspirující, jak k životu přistupuje. Jsem přesvědčený, že zvládne úplně všechno,“ dodává další „drak“ Lukáš Novák.

Neznámý příběh

Hudeček ví, že lék není otázkou dní. Medicína v této oblasti tápe. „Hraničí téměř s jistotou, že se toho nedožiji, ale každý den si říkám: co když už zítra?“

Nablízku má rodinu, přítelkyni a pár skvělých kamarádů, kteří s ním společně doufají. „Léčbu beru jako vnitřní boj. Většina lidí kolem ani neví, co to obnáší. Svůj příběh nikomu necpu,“ prozradil.

Nedávno si našel další velkou výzvu. Jeden Američan se dožil s podobnou nemocí dvaaosmdesáti let. Tím drží absolutní rekord. Reakce mladého baseballisty? Udělat všechno, aby ho z prvního místa vystrnadil.

Přemýšlet nad budoucností není nic snadného. „Vzhledem k tomu, že celý život bruslím na tenkém ledě, dívám se dopředu velice často,“ přiznává.

Moc rád by přidával další sportovní úspěchy, avšak žije s pocitem, že z minuty na minutu se může celý život otočit vzhůru nohama.

Když jde o zdraví, jsou tituly a medaile nepodstatné. Hudeček uzavřel smutné povídání slovy, z nichž mrazí: „Přál bych si, abych mohl žít jako zdravý člověk.“