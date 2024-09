To, o čem snily generace českých baseballistů a co se Martinu Červenkovi jen těsně nepodařilo v zámořské Major League Baseball, stalo se skutečností v japonské profesionální baseballové lize NPB. Marek Chlup je prvním českým profesionálem v prestižní světové soutěži, podepsal roční kontrakt s Yomiuri Giants. Rok a půl poté, co Čeští v Asii uchvátili svět při prestižním turnaji World Baseball Classic.

Bylo to právě vystoupení Česka na slavném stadionu Tokyo Dome v březnu roku 2023, kde zástupce Giants svými výkony český baseballista oslnil. Do paměti japonských fanoušků se Chlup zapsal zejména tvrdým odpalem po nadhozu jedné z baseballových megastar Rokiho Sasakiho. „Viděli mě, když jsme hráli v Japonsku na World Baseball Classic. Od té doby mě sledovali, což jsem nevěděl. Létali za mnou natajno. Nabídka přišla z ničeho nic, na plánování jsem měl několik týdnů. Tato příležitost by se nemusela opakovat, tak jsem ji vzal,“ řekl Marek Chlup.

Obvykle vybraný hráč je s týmem dlouho v kontaktu a postupně si obě strany sdělují své představy a nacházejí cestu ke vzájemné dohodě. To ale nebyl tento případ. „Neměl jsem ani tušení, že by něco takového mohlo přijít. Od World Baseball Classic uběhly dvě sezóny a z ničeho nic mi zavolal skaut z Giants, že si se mnou chtějí dát schůzku a pravděpodobně mi nabídnou smlouvu,“ odhalil český baseballista. „Giants jsou jedna z největších organizací v Japonsku. Jako jedni z mála mají dva farmářské týmy a já začnu v té nejnižší úrovni. Můj cíl bude probojovat se postupně do nejvyšší japonské ligy NPB,“ plánoval.

Marek Chlup je prvním českým profesionálem v Japonsku | Video: se svolením Matyáše Fouse/ČBA

Kontrakt platí do listopadu 2025, Marek Chlup tak bude mít čas na sobě pracovat. „Od skautů a šéfů organizace jsem dostal informaci, že mě jako mladšího hráče chtějí rozvíjet. Chtějí mě naučit japonský baseball. Budu mít více prostoru učit se, a ne mít hned výsledky. Myslím si, že mě chtějí na delší dobu. V Japonsku jsou limity pro cizince a budu tam jeden z mála. Profesionální sport funguje tak, že pokud někdo nehraje dobře, tak si okamžitě najdou náhradu. Takže budu dostávat více šancí, ale zároveň budu muset být produktivní,“ říká pokorně.

Pro Chlupa to bude pokračování jeho profesionální kariéry. V posledních dvou letech totiž působil v American Association v týmu Lake Country DockHounds. V minulém roce do soutěže vstoupil ve velkém stylu, ale letos se mu již tolik nedařilo, i vinou zranění. „Tento rok jsem neměl tak úspěšnou sezónu, ale Giants se líbilo, že jsem to nevzdával. Podle nich se musím naučit nakládat s neúspěchem. V baseballu a v obzvlášť v japonské lize může být nezdarů hodně. Jim se ale líbilo, jak jsem neúspěchy zvládal, a radili mi, co mohu podle nich zlepšit. Dají mi šanci a je jen na mně, jak s tím naložím,“ doplnil hráč, jenž letos oblékl také dres pražského Tempa.

Tokyo Dome? Jako ve snu

Český baseballista do země vycházejícího slunce odletěl ve středu ráno a hned by se měl zapojit do akce. „V plánu je dohrát sezónu v Japonsku ve třetím týmu Giants, ke kterému se připojím. Jejich sezóna trvá do konce října. Jakmile přiletím, tak hned naskočím do zápasů. Po absolvování programu s národním týmem se vrátím do Giants a pravděpodobně pojedu na kemp pro jejich největší talenty do Mijazaki. Na konci listopadu se vrátím domů, absolvuji tady zimní přípravu a na začátku příštího roku poletím zpátky do Japonska,“ prozradil Marek Chlup.

Nebude tak chybět manažerovi národního týmu Pavlu Chadimovi při listopadových zápasech v Asii. Tam Češi odehrají čtyři přípravné zápasy proti světovým jedničkám Japoncům a Tchaj-wanu, kterému patří třetí příčka ve světovém žebříčku. Samotná organizace Yomiuri Giants je nejslavnějším a nejúspěšnějším baseballovým klubem v Japonsku. Klub vznikl již v roce 1934 a může se pochlubit hned 31 tituly japonského mistra. Celkem 38 jich Giants nasbírali od roku 1950, kdy vznikla Nippon Baseball League, která je považována za druhou nejlepší soutěž na světě hned po severoamerické MLB. Jejich domovem je legendární krytý stadion Tokyo Dome, kde si zahrála i česká reprezentace na World Baseball Classic 2023.

Pokud by se Marek Chlup probojoval do hlavního týmu, nepřišel by tak do úplně neznámého prostředí. „Je to skvělá představa, že tam, doufám, jednou budu každý den chodit na zápasy. Měl jsem štěstí, že jsem v Tokyo Dome odehrál s reprezentací pár zápasů a každý z nich byl jako sen. Teď to může být můj domácí stadion, to je skvělá motivace makat dál,“ dodává pětadvacetiletý baseballista.

Češi si na turnaji v Japonsku získali také obdiv domácích fanoušků a mnozí z nich dodnes sledují kroky jednotlivých reprezentantů. Nejinak je tomu i v případě Marka Chlupa. „Doteď mi japonští fanoušci píšou. To je další znak toho, jak je baseball v Japonsku populární a jakou stopu jsme tam zanechali. Na sociálních sítích mě také stále uhánějí, takže se těším, co se stane, až tam budu hrát. Je to další věc, která mě v tomto sportu motivuje a proč se do Japonska těším. Fanouškovská kultura je tam prvotřídní, takže to je další motivace probojovat se do hlavního týmu. Každý zápas bych hrál před čtyřiceti tisíci diváky,“ zasnil se.

Po dlouhých šesti letech, kdy Chlup působil na univerzitě a v nezávislé lize ve Spojených Státech, se přesune na opačný konec Tichého oceánu. A plánuje, že by v Japonsku mohl vydržet déle než jednu sezónu. „Moje kariéra v USA byla nahoru a dolů. Jakmile přišla tato nabídka, tak to pro mě byl nový impuls. Protože jsem hrál profesionální nezávislou soutěž, kde hráči podepisují smlouvy jen na jednu sezónu a pokud se někomu nedaří, tak ho tým hned vyhodí. Ale tato smlouva je nový začátek a o mojí sportovní kariéře můžu uvažovat víc dlouhodobě,“ doplnil Chlup.