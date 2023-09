Touha po historické medaili žene české baseballisty. Dnešní čtvrtfinále rozhodne o tom, jestli jejich sen bude pokračovat, nebo skončí. V bitvě s Velkou Británií budou moct počítat s pomocí brněnského publika.

Čeští baseballisté na World Baseball Classic | Foto: Lenka Brožová /ČBA

Přestože jsou amatéři a mají civilní zaměstnání, patří čeští baseballisté k evropské špičce. Jenže ještě nikdy to nedokázali potvrdil ziskem cenného kovu. Letos mají na domácím šampionátu jedinečnou šanci to změnit. Nejdříve ale musejí zdolat Brity, dvojnásobné stříbrném medailisty z kontinentálního šampionátu v letech 1967 a 2007.

Baseballisté padli na ME se Španělskem, do čtvrtfinále jdou ze druhého místa

„Je to pro nás zápas osudu. Rozhodne se o tom, zda se můžeme v dalších dnech ještě táhnout za vysněným snem, nebo budeme bojovat o čest skrze páté místo,“ uvědomuje si kapitán Petr Zýma důležitost utkání s týmem, který na mistrovství zatím neprohrál.

Češi nastoupí ke klíčovému utkání na turnaji v den české státnosti. Věří, že tahle symbolika jim pomůže k postupu do semifinále. „Mám symboliku rád. Jsem rád, že je svátek. Lidé si budou moci den užít a přijít večer na baseball. Bude to navíc padesátý zápas, co vedu za rok a půl národní tým. V úterý proti Španělsku jsem zažil třináctou prohru a věřím, že to číslo 13 zůstane co nejdéle,“ poznamenal trenér národního týmu Pavel Chadim.

Čeští fanoušci jsou hlučnější než Japonci

„Termín je daný Evropskou asociací, která připravuje šampionát dva roky dopředu. Ale mohlo by nám to pomoct v tom, že když budou mít lidé volno, mohli by se zastavit na stadionu nebo v restauracích, kde se bude baseball přenášet, a zafandit. Tak jako když nás na World Baseball Classic sledovalo padesát procent domácností. Kdyby to teď bylo třeba patnáct, bylo by to skvělé,“ podotkl s úsměvem Zýma.

Rozhodujícím faktorem by mohlo být domácí prostředí. Organizátoři navýšili pro čtvrtfinále kapacitu stadionu Draků na 2500 míst. V Brně by mělo být vyprodáno. Baseballistům fandí i sportovní celebrity, v ochozech v Ostravě nechyběla oštěpařka Nikola Ogrodníková. „Je to naprosto ojedinělé. A dokonce bych řekl, že jak jsou to naši fanoušci, tak se to vyrovná těm 45 tisícům japonských. Jsou hlučnější a je cítit, že fandí jen vám. Japonci byli zdvořilí a fandili všem,“ porovnal Chadim atmosféru s World Baseball Classic v Japonsku.

Cíle mají vysoké, ale jsou pokorní. Baseballisté chtějí naplnit medailovou touhu

Dvaapadesátiletý kouč také věřil, že hráčům pomůže i znalost místního hřiště. „Spousta kluků zde hraje v extralize. Je to místo, kde český baseball úspěchy zažíval. Pojďme to nepokazit,“ dodal Chadim.