Jeho svěřenci se připravovali na světovou extratřídu ve Valencii a už ve středu odcestují přímo do Japonska, kde 10. března vstoupí do World Baseball Classic.

„Hráli jsme tři přípravná utkání, čekají nás ještě čtyři zápasy. Byli bychom radši, kdyby pálkaři měli padesát startů, aby byli připraveni na tuhle úroveň, ale nešlo to,“ dodal Chadim k přípravě, která byla kvůli očekávané úrovni zápasů velmi náročná.

Čeští baseballisté chtějí z domácího mistrovství Evropy historickou medaili

„Z pohledu času, který jsme tím strávili, to byla nejnáročnější příprava, jakou jsem zažil. Každou volnou minutu jsme našli pro to, abychom se zdokonalili a připravili. Naším cílem je dosáhnout za deset dní nejlepší možné formy. Tu většinou cílíme až na září,“ popsal kapitán mužstva Petr Zýma.

Pokud chtějí čeští reprezentanti dosáhnout na vytyčený cíl a ve skupině neskončit poslední, budou muset zvítězit alespoň v jednom z utkání. Přes koho by tedy mohla vést cesta?

„Rankingově je nejníže Čína, ale klame to, že nemohli kvůli covidu vyjíždět. Nevýhodou ale je, že s nimi hrajeme první zápas. Jsme tým, který hraje lépe ke konci turnaje. Na konci máme Austrálii. Řekl bych, že právě na začátku a na konci budeme mít největší šanci splnit náš cíl,“ myslí si reprezentační kouč.

Aby tým na vytyčenou metu dosáhl, posílilo mužstvo o zahraniční hráče s vazbami na Česko. Těmi jsou Jeff Barto, Eric Sogard, Jake Rabinowitz a William Escala.

„Jsem opravdu rád, že mě kluci mezi sebe vzali tak dobře. Je to největší úspěch v mojí kariéře a splněný sen. Je to něco, o čem jsme doma vždycky žertovali. Pak jsme ale zjistili, že by to opravdu bylo možné. Všichni z toho teď máme radost,“ nechal se slyšet Escala, jehož maminka pochází z Čech.

Vnitřní polař s americkými, kubánskými a českými kořeny se už teď těší na to, až se představí v Japonsku před pětačtyřiceti tisíci hlučnými diváky.

Stačí mi jen sprcha a skříňka, povídá skromně baseballista z Major League

„Měl jsem možnost před pár lety hrát na Tajwanu a jejich styl fandění se mi hrozně líbil. Člověk ani nepozná, komu fandí. Jedou nonstop, bez přestávky. Věřím, že to bude to samé. Budou zpívat, bude tam energie, rytmus. Určitě nebudeme svědky nějakého pískání nebo bučení,“ vyhlíží s očekáváním kapitán Zýma.

„Strašně se těším na vyprodaný stadion. Příprava dopadla velice dobře. Dali jsme tomu všechno a věříme, že uděláme nejlepší možný výsledek,“ dodal další reprezentant Marek Minařík.

Teď už mají hráči a realizační tým ve svých rukách, jak se popasují s bouřlivou atmosférou i světovou baseballovou špičkou. V úvodním utkání Češi vyzvou Čínu v pátek 10. března od 4 hodin ráno našeho času.

Program českých zápasů na WBC

10. března, 4:00 CET, Čína – Česko

11. března, 11:00 CET, Japonsko – Česko

12. března, 4:00 CET, Česko – Jižní Korea

13. března, 4:00 CET, Česko – Austrálie