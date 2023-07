Českou nejvyšší basketbalovou soutěž si vyzkoušel už v patnácti letech. Od té chvíle Jakub Nečas v dresu brněnského Basketu jen dál potvrzoval svůj velký talent, který od příští sezony bude rozvíjet v zámoří – devatenáctiletý křídelník totiž míří do americké univerzitní ligy NCAA.

Jakub Nečas (v bílém) odchází z brněnského Basketu do americké univerzitní ligy NCAA | Foto: Basket Brno

Oblékat bude Nečas dres pittsburské školy Duquesne. „Jelikož jsem v Brně hrál od nižších kategorií, tak pro mě bylo rozhodnutí změnit klub velmi těžké. Univerzita je ale velká příležitost,“ tuší odchovanec blanenského klubu.

I přes svůj mladý věk mládežnický reprezentant stihl nasbírat téměř stovku startů v Národní basketbalové lize a stal se pevnou součástí brněnského A týmu. S celkem Basket Brno Next Generation se dvakrát zúčastnil turnaje Adidas Next Generation Euroleague, v obou případech byl Nečas zvolený do nejlepší pětky.

S mládežnickým týmem Brna letos křídelník vyhrál extraligu juniorů, ve finálovém turnaji byl vyhlášen nejlepším hráčem. V semifinále zapsal 23 bodů, v boji o trofej pak přidal dalších 19.

S alkoholem jsme kamarádi, i Japonci si rádi dají, vypráví basketbalista Auda

S NBL se tak Nečas loučí s bilancí 510 bodů, 330 doskoků a 121 asistencí. „Chtěl bych poděkovat všem spoluhráčům, trenérům i všem ostatním, kteří mi v brněnském klubu tolik pomáhali. Jsem rád, že jsem mohl být součástí týmu, který dokázal dostat Brno zpět mezi nejlepší celky NBL,“ dodává Nečas.