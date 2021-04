Pardubičtí vstoupili do televizního utkání lépe než minule. Ne snad, že by soupeři hned na začátku pláchli ve skóre, ale doskakovali pod košem soupeře. To jim vyneslo až pětibodové vedení. Celkem v první čtvrtině získali pět útočných doskoků.

Středočechy zvedl Pekárek, který nenastoupil v základní pětce. Zaznamenal rychlých dvanáct bodů, přesto to na přeskočení Pardubic nestačilo. První pětiminutovku druhého kvartálu ovládli hosté. Jejich náskok se vyhoupl na sedm bodů (36:29).

Jenže za necelou minutu ztrácel Geosan jediný bod. S tím se však nesmířil a teprve potřetí v utkání se dostal do plusu (46:43). Velký podíl na obratu měl kdo jiný, než Pekárek. Za dvanáct minut pobytu na palubovce prohnal košem 21 bodů. Hosté ho neuměli zastavit až se do toho vložil Dunans. Akorát ho zastavil poněkud „netradičním“ způsobem.

Pekárek ho ve cloně atakoval a americký hráč skončil na zemi. Rozhodčí na střet nereagovali, Dunans čekal na přerušení a vydal se za Pekárkem. Nejdříve rozhodil rukama a pak mu ji vypálil pěstí! Za podobný direkt by se nemusel stydět ani renomovaný boxer.

„Předcházel tomu náš útok, já postavil clonu na protihráče, neúmyslně jsem ho trefil, ale nebylo to nic nesportovního. Co udělal Dunans, to bylo to poslední, co jsem čekal. Byl jsem v šoku. Vůbec jsem to nečekal, že by něco takového mohl udělat. Doufám, že si do konce sezony už nezahraje,“ popsal v televizním rozhovoru inkriminovanou situaci jeden z aktérů David Pekárek.

Rozhodčí přerušili hru a šli situaci zkontrolovat k videu. Hříšník inkasoval diskvalifikační chybu. To ale nebylo všechno. Kamera odhalila, že domácí lídr Číž v době šarvátky, opustil lavičku svého týmu. Podle pravidel musel také on předčasně pod sprchy. První poločas tak končil ve stínu basketbalu. Nicméně rozdílem jednoho koše ho vyhráli Středočeši.

Krátce po přestávce se Beksa dostala do vedení, které ji vydrželo čtvrt minutu. A v utkání se tak stalo naposledy. Domácím se totiž probudil trojkař Novotný. On měl lví podíl na šňůře 12:0, která zlomila zápas na kolínskou stranu. Ten se ujal vedení 74:60. Hosté ale zabrali v závěru třetí epochy a stlačili manko na jedenáct. V závěrečném dějství vytasili na soupeře zónovou obranu, kterou ho na chvíli rozhodili. Stačili ztrátu pod deset, což je v basketbalu vždy důležitý psychologický moment.

Beksa se nakopla a po odehraných třech a půl minutách prohrávala „jenom“ o šest (78:84). Pak ještě Burnett proměnil jeden trestný hod, ovšem to bylo z hostující strany vše. Domácí zareagovali pěti body v řadě a znovu se vzdálili na dvojcifernou metu. Nakonec domácí stihli nastřílet sto bodů.

2. čtvrtfinále

BC Geosan Kolín – BK JIP Pardubice 103:95 (24:26, 54:52, 82:71). Body: Pekárek 23, Novotný 20, Skinner 19, Jelínek 12, Wallace 10, Torreborre 6, Petráš 5, Machač 4, Číž a Křivánek po 2 – Vyoral 22, Potoček 16, M. Svoboda 14, Švrdlík 12, Burnett 11, Dunans 9, Škranc 5, Merešš 4, Slanina 2. Rozhodčí: Baloun, Kučírek, Salvetr. Fauly: 22:25. Diskvalifikační chyba: 19. Číž – 19. Dunans. Pět chyb: Merešš (Pce). Trestné hody: 22/14 – 27/20. Trojky: 13:11. Doskoky: 40:41. Hráno bez diváků. 3. zápas: Pardubice – Kolín (čtvrtek od 17 hodin).