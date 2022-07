První polovinu zápasu Češky ovládly 35:19, do druhé části vstoupily Belgičanky lépe a podařilo se jim snížit na desetibodový náskok. Český výběr však vedení nepustil a dotáhl zápas do vítězného konce. Přestože basketbalistky zapsaly důležitou výhru znamenající postup do čtvrtfinále, dle slov trenérky Romany Ptáčkové nebylo české představení optimální. „Z těch čtyř utkání byl tohle z naší strany nejslabší výkon. Určitě ne, co se týká bojovnosti, ale taktické vyzrálosti. Hrály jsme hodně individualisticky a kdybychom takto hrály proti kvalitnějšímu soupeři, tak nebudeme úspěšné. Na druhou stranu je dobře, že to přišlo teď,“ okomentovala Ptáčková.