Vrabci už mohou odletět předvídat někam jinam, protože už je ruka v rukávě. Také už je nebudou bolet zobáky od věčného štěbetaní: Do Pardubic jde Šotnar, do Pardubic jde Šotnar. Vedení klubu totiž potvrdilo několikatýdenní spekulace o příchodu Jana Šotnara. Asistent reprezentačního trenéra a také čerstvý vicemistr republiky podepsal s Beksou dlouhodobou smlouvu. Především s úkolem vrátit Východočechy na medailové příčky. Minimálně… Jeho asistentem se stal Jan Dvořáček.

Jan Šotnar | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Jan Šotnar (37 let) začal svoji trenérskou kariéru ve Slavoji BK Litoměřice. Ve druhé části sezony 2020/2021 se přesunul do Ústí nad Labem, kde v roli hlavního trenéra úspěšně působil 3,5 roku. V uplynulém ročníku Kooperativa NBL dovedl SLUNETU k historickému úspěchu, jímž byl zisk stříbrných medailí (ve čtvrtfinálové sérii Ústí vyřadilo Pardubice 4-1 na zápasy), v téže sezoně 2023/2024 byl v anketě Hvězdy Kooperativa NBL zvolen Trenérem sezony. V současné době je rovněž asistentem trenéra Diega Ocampa u českého národního týmu. Jan Dvořáček (31 let) naposledy zastával pozici šéftrenéra Sportovního centra mládeže Slavoj BK Litoměřice, momentálně je též asistentem trenéra Torstena Loibla u reprezentačního výběru ČR U18.

“Uplynulou sezonu jsme si ze sportovního hlediska jednoznačně vyhodnotili jako neúspěšnou, na čemž máme svůj díl viny všichni v klubu! Chceme ujistit vás, fanoušky a podporovatele pardubického basketbalu, že si to také všichni plně uvědomujeme a v rámci našich možností děláme naprosté maximum, abychom Beksu společně vrátili na pozice, na nichž si ji v Kooperativa NBL jistě všichni přejeme vidět," podotýká pardubický sportovní ředitel Radek Nečas.

"Po nezvládnutém závěru nadstavbové části a následně bohužel i play-off jsme se velmi intenzivně zaobírali otázkou složení nového trenérského týmu a rovněž hráčského kádru, jehož větší části vypršely platné kontrakty právě po nedávno skončené sezoně 2023/2024. Prvním, naprosto zásadním krokem je v tomto ohledu uzavření víceleté spolupráce s hlavním trenérem Janem Šotnarem a jeho asistentem Janem Dvořáčkem. Oběma trenérům jsme osobně odprezentovali klubovou vizi do nejbližší budoucnosti a jsme nesmírně rádi, že oba dva se s ní zcela ztotožnili a jsou připraveni ji spoluvytvářet," uvádí.

"Velmi nás těší, že počínaje prvním setkáním jsme našli společnou řeč a shodli se na všech postupných krocích, které je třeba učinit, včetně již probíhající přestavby A-týmu. Všichni v klubu velmi dobře vnímáme, že tento proces nebývá ve sportu jednoduchý a vyžaduje svůj čas. Nejedná se totiž jen o samotné změny v hráčském kádru, neméně důležité je také budování co nejlepší týmové chemie, další postupné propojování s mládežnickou akademií, jejímž novým šéftrenérem se stal Dušan Pandula atd. Za celou Beksu mohu říci, že jsme opravdu velice rádi, že můžeme v našem klubu přivítat právě Jana Šotnara s Janem Dvořáčkem. Těšíme se na spolupráci," říká Nečas.

Vyjádření hlavního trenéra Jana Šotnara:

“Pardubice na mě vždy působily jako velmi dobrá organizace s profesionálním přístupem a vysokými ambicemi nejen v mužském basketbale, ale zároveň i v mládeži. Při jednáních s vedením klubu mě velice zaujala jasná vize a směr, jakým se tato organizace chce v následujícím období vyvíjet a prezentovat. Je pro mě velká čest pracovat pro tento klub z pozice hlavního trenéra a jsem připraven dělat naprosté maximum, abych nezklamal důvěru vedení ani pardubických příznivců. Při sestavování realizačního týmu pro mě byla klíčová osoba asistenta trenéra. Jsem velmi rád, že se klubu podařilo domluvit s Honzou Dvořáčkem, s nímž jsem měl možnost spolupracovat již v Litoměřicích. Jedná se o ambiciózního trenéra, kterému mohu plně důvěřovat a jsem přesvědčen, že nás oba společné působení v Bekse kariérně posune. Pevně doufám, že probíhající změny v realizačním týmu a následně i v hráčském kádru budou pozitivně vnímány také pardubickými fanoušky. Věřím, že s námi budou zejména v počátku naší cesty trpěliví a společně dosáhneme sportovních cílů, které jsou hodny klubu BK KVIS Pardubice.”

Vyjádření asistenta trenéra Jana Dvořáčka:

“Pardubice jsem vždy považoval za jednu z nejlepších mládežnických i seniorských basketbalových destinací v České republice. V momentě, kdy jsem byl vedením klubu osloven ke vzájemné spolupráci, jsem to tedy vnímal jako výbornou příležitost a novou výzvu k dalšímu posunu vpřed. Kromě stabilního zázemí, kvalitního pracovního prostředí a rozvojového programu mi byly vedení klubu představeny ambice, se kterými se zcela ztotožňuji. Ambice, týkající se zapojování mladých hráčů do týmu U23 v 1. lize a následně postupně i do Kooperativa NBL, snahy o konzistentní práci na rozvoji našich mladých talentů a prohloubení návaznosti jednotlivých kategorií v celém klubu. Dalším ze zásadních důvodů, proč jsem se rozhodl opustit své předchozí (a zároveň srdcové) působiště, byl také nově podepsaný hlavní trenér Honza Šotnar. Honza stál u začátků mé profesionální trenérské kariéry a já pevně věřím, že nejen v úzké spolupráci s ním, ale rovněž spolu s hráči a dalšími členy klubu vytvoříme silnou komunitu, v níž budeme usilovat o dosažení všech našich cílů.”