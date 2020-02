Praha Kout železo, dokud je žhavé. Generalita tuzemského basketbalu chce využít všechny možnosti, které se otevřely po nedávných úspěších mužské reprezentace. Nalákat nové sponzory, získat víc peněz pro rozvoj mládeže a také si splnit jeden lákavý sen. O co jde? O pořádání mistrovství světa.

MS v basketbale, ČR - Srbsko | Foto: ČBF/Václav Mudra

„Už to máme trochu předjednané,“ prozrazuje Miroslav Jansta, dlouholetý šéf České basketbalové federace. Samozřejmě by nešlo o organizování celého turnaje, to by bylo příliš velké sousto, ale hostit jednu základní skupinu by prý mělo být reálné. „Budou na to potřeba finance a zázemí plus samozřejmě silný český tým,“ dodává Jansta.