Olympiáda, zápas proti Americe. V basketbalovém světě nemůžete zažít víc. Za pár dní se téhle pocty dostane reprezentantům v dresech s nápisem Česko. „Jsme v republice jediný kolektivní sport, který se dostal na hry do Tokia,“ podotýká manažer týmu Michal Šob.

Uznává, že fotbal a hokej u fanoušků dominují, ale jedním dechem dodává, že basketbal se zvedá. „Nerad používám slovo fenomén, ale jsme třetí,“ hlásí zkušený funkcionář. „Cítíme větší zájem o basketbal,“ doplňuje i někdejší reprezentant a teď kouč Opavy Petr Czudek.

Pokud se rozhlédnete ve svém okolí, dost možná zjistíte, že spousta teenagerů si hraje na Tomáše Satoranského, jediného českého zástupce v NBA.

„Jsem rád, že děti mají v našich reprezentantech vzory nejen jak sportovat, ale i jak se chovat a vystupovat na veřejnosti,“ usmívá se Miroslav Jansta, šéf České basketbalové federace.

Olympijská účast bude platit i na sponzory. Navíc basketbal už v jednom ohledu fotbal poráží: jeho partnerem je bankovní instituce. Tohle na Strahově říct nemohou.

Jak to je s talenty?

Málokde v republice se mohou chlubit takovým zásobištěm basketbalových talentů jako v Pardubicích. Funguje tady vrcholové sportovní centrum, kde se po šampionátu v Číně (šesté místo) netrhly dveře.

„To byl mezník. Většina rodičů nebo dětí zmínila, že přicházejí právě ovlivněni úspěšným tažením reprezentace,“ řekl Dušan Bohunický, šéftrenér Vividbooks Pardubice.

Avšak boom trval jen půl roku. Potom do všeho zasáhl koronavirus, lockdowny a politická diskriminace sportu.

„Nábory jsme skoro nemohli dělat,“ dodal zkušený kouč. Přesto i on tuší, že by se zase mohlo blýskat na lepší časy. Díky postupu na olympiádu je basket znovu zajímavý. „Snad přijdou dobré výsledky a do září se na ně nezapomene,“ usmál se Bohunický.

Amerika i moře

Hrdinové z Kanady teď odpočívají doma. Až na dvě výjimky. Tomáš Satoranský a Jan Veselý se nevrátili do Česka. Prvně jmenovaný si ještě odskočil do Chicaga, druhý jmenovaný je u moře v Řecku. Ostatní radši nechtěli riskovat možné potíže s karanténou, testy a dalšími hrozícími restrikcemi. Zahraniční dovolenou tak kvůli olympijskému snu zrušili třeba Ondřej Balvín a Tomáš Vyoral.

Basketbalisté zkomplikovali situaci nejen funkcionářům (řešit logistiku pro Tokio na poslední chvíli není žádný med), ale především návrhářům oblečení. Nástupová kolekce pro reprezentanty zpod koše se v těchto dnech teprve šije!

„Počítali jsme s tím, že by mohli postoupit, dopředu jsme měli míry hráčů, takže všechno bude včas připraveno,“ řekl Jiří Nevečeřal ze společnosti Alpine Pro.

Jen tak mimochodem, role největších obrů v české olympijské výpravě dosud patřily Josefu Dostálovi (203 cm) a Lukáši Krpálkovi (198 cm). Až se vedle nich postaví Ondřej Balvín (217 cm), budou si připadat jako trpaslíci.

Hvězdy pro Tokio



Tomáš Satoranský: Pro tým by se rozkrájel. Nemá potřebu honit si triko, i když hraje slovutnou NBA. Tak skromného lídra a přátelského chlapa, jakým je Tomáš Satoranský, nenajdete snad v žádné basketbalové reprezentaci. Na druhou stranu nezná bratra, pokud někdo něco odflákne. Jeho role v národním týmu se ještě znásobila tím, že pro olympijskou kvalifikaci i hry v Tokiu se stal jeho kapitánem. Mluví se o tom, že při zahajovacím ceremoniálu by mohl nést českou vlajku.



Jan Veselý: Hodně lidí mu nemůže přijít na jméno. Pravda, Jan Veselý žije v Srbsku, hraje v Turecku a několikrát z různých důvodů odmítl pozvánku do národního týmu. Je sice svéhlavý, ale pro reprezentaci nepostradatelný. Mistrovství světa zvládla Ginzburgova parta bez něj, ale v kvalifikaci na olympijské hry by to už nedala. V klíčových momentech se při střelbě nemýlí, a těch doskočených míčů… Pak už je jedno, že slova z něho páčíte heverem.



Patrik Auda: Proč zrovna on? Už na čínském šampionátu se Patrik Auda stal jedním z klíčových mužů českého týmu. V zámoří pak – nehledě na drama s Kanadou – odehrál svůj nejlepší turnaj v kariéře. I jeho zásluhou se Lvi prodrali do Tokia. Rodák z Brna z toho má dvojnásobnou radost, protože může dělat spoluhráčům překladatele i průvodce. Působí totiž v Jokohamě. Mimochodem, oblíbil si sushi a řekl, že během roku toho snědl opravdu dost.