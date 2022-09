Tenhle chlapík, že by nechtěl reprezentovat? Byl to on, kdo při zranění spoluhráče a velkého kamaráda Tomáše Satoranského táhl českou káru. Jeho téměř neomylná střelba, klid při trestných hodech a doskoky pod oběma koši, tedy disciplína, ve které nejvíce vyniká, držely národní tým v každém zápase.

Není divu, že trávil na palubovce nejvíce času ze všech Lvů. Ve čtvrtek proti Izraeli nastřádal přes třiatřicet minut. Ke klíčové výhře 88:77 přispěl šestnácti body se sedmdesátiprocentní úspěšností střelby. Kromě toho rozdal i pět asistencí.

Radost i úleva. Basketbalisté zvládli klíčovou bitvu a postoupili do osmifinále

Čerstvý basketbalista roku je zkrátka v parádní formě. Skoro by se před nedělním duelem play-off proti Řecku dalo zvolat: Jannisi Antetokounmpo, těš se na neděli… „Naším cílem byl postup ze skupiny. To se nám povedlo. Sice ne tak, jak jsme si představovali. Ale postup je postup. Byl to ale těžký zápas, hráli jsme o všechno. Jsem rád, že jsme to zvládli po psychické stránce a postoupili,“ oddechl si po utkání Jan Veselý.

Hráli i pro trenéra

Jeho tým přitom málem ztratil devatenáctibodový náskok. Izrael totiž po přestávce přepnul do rychlejšího módu a po trojce zkraje závěrečného dějství se přiblížil na rozdíl jediného koše. Na rozdíl od střetu s Nizozemskem ale Češi udrželi nervy na uzdě a ze šlamastyky se okamžitě vylízali, když upletli třináctibodovou šňůru.

„Není možné vést celý zápas, když to přeženu, o čtyřicet bodů. Všechny týmy na Evropě jsou kvalitní. Prakticky každý může prohrát s každým. Věděli jsme, že se soupeř bude snažit vrátit do zápasu. Hráče na to má kvalitní. Nepohlídali jsme si je. Naštěstí jsme jim znovu odskočili,“ připomíná Veselý rozhodující úder.

Není čas na nářky. Musíme se zmobilizovat, burcuje asistent trenéra Luboš Bartoň

V utkání s Izraelem bylo od první vteřiny vidět, že domácí parta si ani v nejmenším nepřipouští neúspěch. „Věděli jsme, že je to zápas do or die, tak jsme do něj chtěli dát všechno. Šlápli jsme do toho hned od začátku. Prezentovali jsme se naší rychlou a agresivní hrou. Na Izraelce platila,“ podotýká ostravský rodák Veselý.

Se svými kolegy hrál také pro velmi úspěšného kouče Ronena Ginzburga. Ten by si vypadnutí poté, co přivedl Lvy k šestému místu na mistrovství světa a postupu na olympijské hry, tak rychlý konec nezasloužil. Navíc zápas s Izraelem, tedy jeho domovinou, nemohl prohrát.

Ginzburg správně vycítil, že Veselý je v laufu, stejně jako v dobách své největší slávy v Eurolize v dresu Fenerbahce. Proti Izraeli mu dal nejvíce minut, ostatně základní pětka vůbec dostala spoustu prostoru. Přes šestadvacet minut.

„Jsem zase hotovej. Neno nám říkal po Holandsku, že někdo nebude hrát proti Izraeli, ale bude hrát ten další zápas. Máme dvanáct kvalitních hráčů, kteří jsou připraveni hrát. Když dostanou šanci, tak do toho dají všechno,“ vysvětluje Veselý.

Obětavý lídr

Parta kolem izraelského kouče s českým pasem znovu potvrdila, že má v sobě jakési kouzlo a umí se připravit na rozhodující zápasy. „EuroBasket je sám o sobě těžký turnaj. V jeho průběhu jsme měli pouze dva dny volna. I když o volnu se vlastně ani nedá mluvit. Je náročný po fyzické i psychické stránce. Máme ale velké zkušenosti, které jsme zúročili. Pochopitelně bez dobré přípravy by to nešlo,“ míní ostřílený čahoun.

Přitom nechybělo mnoho a Češi mohli na domácím Euru konči s ostudou už ve skupině. Poznali dosud neznámý tlak a očekávání zástupů fanoušků. Příprava se moc nepovedla, klíčovou oporu Tomáše Satoranského trápil zraněný kotník.

Na zraněný kotník jsem úplně zapomněl, řekl Satoranský. Čechy dotáhl k postupu

„Těch problémů, co jsme měli… Saty se zranil dva týdny před zahájením šampionátu. V podstatě až do utkání s Izraelem byl bez jediného tréninku, který by mu pomohl. Odehrál zápasy i s ne úplně zahojeným kotníkem. Jsem rád, že je takový blázen a že nám pomohl,“ smeká Veselý pomyslný klobouk před českým lídrem.

Konec dobrý – všechno dobré. Český tým se prodral do play-off. V neděli vyzve v Berlíně jako velký outsider Řecko. Pravděpodobně nejtěžšího ze všech možných protivníků. „V top šestnáctce už nejsou lehcí soupeři. Odpočineme si a půjdeme na ně,“ velí král Jan.

Do třetice Řecko

Lvi se s týmem z jihu Evropy poslední dobou utkali dvakrát. Nejdříve v osmifinálové skupině mistrovství světa. Poté ve finále olympijské kvalifikace. Utkání se od sebe ale lišila. Za prvé v Číně stačila Čechům prohra o jedenáct bodů, kdežto v boji o Tokio museli zvítězit.

A ještě jeden rozdíl, podstatný. Ve Kanadě chyběl Řekům Jannis Antetokounmpo, superhvězda NBA. Na druhou stranu na světovém šampionátu ho Lvi donutili vyfaulovat se.

Hruban po těsné výhře: Zasekli jsme se, vrátili jsme se ale ve správnou chvíli

„Samozřejmě s Jannisem jsou třikrát lepším týmem. Bude to těžké. Čína je tři roky zpátky. Ten hráč se dostal na daleko vyšší úroveň než tenkrát. Budeme se na něj muset více připravit,“ má jasno Veselý.

Češi této basketbalové velmoci na dvou velkých akcích vždy zatarasili cestu. V tom druhém dokonce na olympijské hry, které vynalezli. Řecko na ně musí mít pořádnou pifku. "To určitě mají. Jako každý, když ho takhle dvakrát vyřadíte. Na nás má ale po těch úspěších pifku každý,“ dodává s úsměvem Jan Veselý.