Reprezentantky Mali se dostaly na šampionát do Austrálie jako náhradnice za mistryně Afriky z Nigérie, která účast odřekla. Všechny čtyři zápasy na turnaji ztratily a po pondělní porážce 68:81 se Srbskem jejich chování přerostlo únosnou mez.

Naštvané hráčky Mali se do sebe pustily a vybily si vztek. Vyhrotilo se to natolik, že se napadly nejen slovně, ale i fyzicky. Salimata Kouroumaová a Kamite Dabouová si přímo v mixzóně vjely do vlasů a porvaly se. Zasáhnout musely spoluhráčky, které své partačky uklidnily.

Potyčka hráček Mali v mixzóně:

Zdroj: Youtube

Skandál řeší FIBA. „Víme, že došlo ke konfliktu mezi hráčkami Mali. Zahájili jsme vyšetřování a až skončí, rozhodneme o případných disciplinárních opatřeních,“ uvedla Mezinárodní basketbalová asociace.

Ještě před cestou domů odehraje Mali v úterý poslední zápas skupiny s Kanadou.