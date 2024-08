| Video: se svolením The Playbook House

„Ze začátku prvního tréninku jsme se všechny rozdýchávaly,“ přiznala kapitánka Tereza Vyoralová. „Ovšem ke konci jsem se už cítila dobře, čekala jsem to daleko horší. Každý to vnímá individuálně, ale den po dni na tom budeme líp a líp,“ věří.

Program českých basketbalistek: ČR - Mali (pondělí, 22:30)

ČR - Jižní Korea (středa, 1:30)

ČR - Venezuela (čtvrtek, 22:30)

Ve vyšších nadmořských výškách je nižší atmosférický tlak, tím pádem vzduch méně nasycený kyslíkem. „Pro holky je velmi obtížné se tady adaptovat, ale nastavili jsme tréninkový plán, abychom s tím měli co nejmenší problém. Snad všechno bude dobré,“ zaklepal to na dřevo manažer týmu Simon Bytel. Lvice kvůli tomu absolvovaly v rámci přípravy i týdenní kemp ve slovinských horách. Naposledy mimo evropský kontinent vycestovaly v roce 2016 do Číny.

Výběr trenérky Romany Ptáčkové se v pondělí utká s africkým Mali, ve středu vyzve Jižní Koreu a skupinu zakončí ve čtvrtek s Venezuelou. Do play off postoupí dva nejlepší celky a křížem se střetnou s nejúspěšnějším tandemem z druhé základní skupiny, v níž je domácí Mexiko, Černá Hora, Nový Zéland a Mosambik. Místenku do kvalifikace o mistrovství světa získá pouze vítěz turnaje.

Michal Tučný zpívá, že všichni jsou už v Mexiku, ale české basketbalistky tam byly dříve než většina ostatních. Stejně jako Nový Zéland dorazily ve výrazném předstihu, aby se vypořádaly nejen s vyšší nadmořskou výškou, ale i s osmihodinovým časovým posunem.

„Bylo vidět, že únava je trošku větší, než jsme možná očekávali,“ zvěstoval po prvním tréninku Petr Treml starší, asistent trenéra. „Proto jsme se rozjížděli pomalu.“

Úspěšná generálka

Reprezentantky se rozjely i mimo hlavní město Mexika, do dvě hodiny vzdáleného Puebla je pozvalo k přípravnému zápasu domácí družstvo. Poslední prověrku před startem předkvalifikace ovládly Češky 57:45. „Všimli jsme si na ulicích, že lidé se otáčejí, troubí v autech. Český nebo evropský tým je pro ně specifický, moc takových zápasů tady nemají,“ pousmál se Bytel.

O naději na světový šampionát zabojuje dvanáctka nominovaných hráček, oproti papírově nejsilnější sestavě chybí zraněné křídelnice Dominika Paurová s Veronikou Voráčkovou, z osobních důvodů se omluvila Petra Holešínská. „U ní jsme to věděli dopředu,“ uvedl k nominaci Treml.

Všechna česká utkání odvysílá přímým přenosem kanál ČT Sport a kapitánka Vyoralová věří, že dřívější přílet půjde jejímu týmu k duhu: „Stále se v noci budíme, takže soupeři, kteří tady budou později, to nebudou mít lehké. Doufám, že to pro nás bude velké plus.“