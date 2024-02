Vášniví řečtí fanoušci nerozpoutali v Pireu pověstné peklo, atmosféra v aréně Míru a přátelství, kterou zaplnilo 13 tisíc lidí, byla na místní poměry komorní. Přesto čeští basketbalisté pocítili během utkání evropské kvalifikace ze strany horkokrevných Řeků dost nepřátelskou atmosféru.

Čeští basketbalisté na úvod kvalifikace ME prohráli v Řecku. | Foto: se svolením CZ.BASKETBALL

„Čekali jsme to bouřlivější, to mě překvapilo. Chápu ale, že sem asi nemohli pustit ultras z Olympiacosu a Panathinaikosu (největší rivalové v Řecku, jejichž utkání často provázejí konflikty, bitky a velká nenávist), protože bůhvíjak by to pak mezi nimi skončilo,“ pousmál se pivot Ondřej Balvín.

Ani double double českého habána za 13 bodů a 10 doskoků nezabránilo porážce národního týmu na úvod kvalifikace mistrovství Evropy 2025. Češi favorizovanému Řecku podlehli 64:72.

VIDEO: Herec Trojan o své basketbalové premiéře, emocích i plném baráku

Domácí fanoušci se snažili hostujícím hráčům zápas co nejvíce znepříjemnit. Češi se museli třeba vyrovnat s laserovým paprskem v očích při trestných hodech. „Je to trochu nepříjemné, ale k řeckým fanouškům to patří a já s tím nemám problém. Rozhodčí na to navíc hned zareagoval, takže za mě to bylo v pohodě,“ popsal Bavlín. „Lehce mi to oslepilo levé oko. Nejdřív jsem si myslel, že šestku po tom svícení budu opakovat, ale rozhodčí dali jen varování, že to bude platit až od příští.“

Satoranský musel na šití

Český rozehrávač Tomáš Satoranský, který oblékl národní dres po roce a půl, si z utkání odnesl krvavou ránu a sešitou hlavu. Ale ne kvůli divokým fanouškům. Hvězda Barcelony dostala úder loktem od Panajotise Kalaitzakise a musela na šití.

„Bylo to na dva stehy. Docela mě překvapilo, že to nebylo písknuté jako nesportovní faul. Nechtěl mi dát loktem do hlavy, ale jakmile tam tenhle kontakt je, tak si myslím, že by se to mělo posuzovat jako nesportovní faul. Nešťastná náhoda, naštěstí to nebylo moc dlouho, co jsem byl mimo hru, ale samozřejmě to člověka trošku ovlivní," líčil Satoranský.

Češi na úvod kvalifikace ME padli v Řecku:

Zdroj: Youtube

Lídr týmu zaznamenal při svém návratu do reprezentace po 17 měsících od posledního souboje s Řeky v prohraném osmifinále ME v Berlíně devět bodů, sedm doskoků a šest asistencí. „Myslím, že jsme se všichni trošku hledali na hřišti. Prakticky jsme nevěděli moc, co máme hrát s novým systémem. Moc jsme toho pět na pět nenatrénovali. Abych upřímně řekl, tak jsme moc nevěděl, do čeho v zápase jdu,“ přiznal Satoranský.

Pro svěřence trenéra Diega Ocampa byl zápas jakýmsi testem před pondělní bitvou v Pardubicích proti Velké Británii. To bude pro Čechy stěžejní mač. „Byli jsme v zápase na to, že jsme se tři dny sehrávali prakticky od nuly. Může to být takový odrazový můstek pro pondělní zápas, který je, co si budeme povídat, pro nás mnohem důležitější. Naopak to skóre, které jsme tady udrželi, nemusí být pro nás tak špatné do dalších oken,“ dodal Satoranský.