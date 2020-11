Od svého příjezdu směli basketbalisté ve FIBA bublině opustit hotel pouze na zhruba třímetrovou cestu od vstupního lobby k autobusu. Nikdo si ale na nemožnost procházky do města nebo většího sociálního kontaktu nestěžuje. Co hráčům nejvíce vadí, je nutnost stravovat se každý sám na svém pokoji.

„Jsme skoro jako ve vězení,“ směje se trenér Ronen Ginzburg. „Můžeme ven, jen když jedeme na trénink. Pak musíme zpátky a hned každý na pokoj. Kromě tréninků pak můžeme společně jen dělat video meetingy. Z profesionálního hlediska to není problém. Být zavřený týden na jednom místě není ideální, ale jsou v životě a na světě horší situace,“ je i on se situací smířený.

Zdroj: ČBFPrávě na možnost shledání po delší pauze se těšil Jaromír Bohačík, jenž před sezonou přestoupil z Nymburku do francouzského Štrasburku. Teď musí svůj společenský život omezit na šesté patro hotelu Radisson Blu.

„Přiznávám, těšil jsem se. Většinou, když cestujete z Nymburka do repre, tak nových tváří je třeba pět, šest. Tentokrát to bylo jiné, protože jsem kluky dlouho neviděl. Je to příjemné promluvit si nebo zanadávat v češtině,“ pochvaluje si.

Život mezi hotelem a tréninky v pátek konečně rozdmýchá zápasový adrenalin. Na Lvy čeká silný soupeř v podobě výběru Belgie. „Mají tým dobře namíchaný z mladých atletických hráčů a zkušených borců. Odehráli dva skvělé zápasy v minulém okně. Bez problémů porazili Litvu i Dánsko. Nějaké hráče sice vyměnili, ale pořád mají velmi dobrou sestavu. Klíčovým hráčem je nymburský rozehrávač Obasohan. Nymburk s ním udělal dobrý tah,“ upozorňuje Ginzburg.

Trenér, který nedávno získal ke svému izraelskému i české občanství, věští pátečnímu soupeři zářnou budoucnost: „Myslím, že Belgie může na EuroBasketu překvapit hodně celků, pokud budou mít kompletní tým.“

Na sílu pátečního soupeře upozorňuje i Bohačík: „Jsou to lídři skupiny, porazili Litvu a mají skóre +37. To vypadá až hrozivě. Týmy v dnešní době se pořád mění. Oni mají relativně mladý tým. Ač některé hráče znám i osobně z Belgie, tak už to přece jen chvíli je, takže nejsem moc zběhlý v tom, co zrovna teď předvádí na hřišti. Jsou atletický tým a hrají rychlý basketbal.“

Sám ale uznává, že šestý tým z posledního mistrovství světa si nesmí dávat nízké cíle. I když se tým přirozeně obměňuje a omlazuje, i v litevské bublině je stále dost hráčů s nabytým čínským sebevědomím.

„I když jejich výsledky vypadají skoro až hrozivě, my od určité chvíle víme, že můžeme hrát proti komukoliv. Není důvod nemyslet na výhru proti Belgii. Nehledě na to, že si intenzivně píšu s atletickým trenérem z Belgie a nerad bych po zápase slyšel nějaké výsměšné zprávy. Takže je to i osobní,“ upozorňuje s typickým úsměvem na rtech Bohačík.

Do nominace na páteční zápas, který přímým přenosem bude vysílat ČT Sport, se ze čtrnáctky hráčů nevešli dva nejmladší členové Richard Bálint a Luboš Kovář. Naopak v ní figurují pardubičtí hráči Tomáš Vyoral i Kamil Švrdlík. Nominace na nedělní zápas s Dánskem může být ale jiná.