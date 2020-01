Nadšenci zpod koše. Rodinný klub z Opavy drží parta přátel

Tenhle příběh má své kouzlo. Je to deset let, co se parta nadšenců rozhodla založit basketbalový klub. Přihlásili se do nejnižší soutěže, chtěli jen hrát… Ovšem byli dobří. Tak moc, že vyšplhali skoro mezi profíky. Jejich rodinný oddíl nyní válčí v první lize (druhé nejvyšší soutěži).

Společná fotka. Dva účastníci první ligy Basket Opava 2010 (v bílém) a BK Opava B pospolu | Foto: Deník / Petr Widenka