Fanoušci Slavie prožívají zlaté časy. Alespoň ti fotbaloví slaví další mistrovský titul, užili si skvělé mače v Lize mistrů a nedočkavě už vyhlížejí nové triumfy. Jenže třeba v hokeji mají červenobílí příznivci krušnější úděl: slávisté už před lety spadli z extraligy a veškeré snahy o návrat mezi elitu vyznívají hluše.

Velká sportovní hala SK Slavia. | Foto: Iscus.cz

A co takový basketbal? Jistě, ženský tým BLK Slavia Praha působí v nejvyšší soutěži, ale mužský basket v sešívaném provedení zkrachoval. Ještě v 90. letech slávisté hráli v NBL, pak ovšem nastal postupný sešup až do pralesa (konkrétně do pražské 2. třídy) a konec činnosti.