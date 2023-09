Už jen pár dní zbývá do začátku nejvyšší basketbalové soutěže v Česku. Titul bude obhajovat Opava, do boje o trůn se hlásí i někdejší hegemon z Nymburka. Ne všude ale panuje pohodová atmosféra - potíže finančního charakteru hasí v Kolíně a Olomouci.

Basketbalisté Opavy budou letos obhajovat titul a zahrají si i v Champions League | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Kooperativa NBL vstupuje do speciální sezony. Basketbal slaví sto let v Československu, a tak má i liga pod vysokými koši působit reprezentantivně. "Bude to stát za to," slíbil sportovní ředitel Šimon Sedlařík.

Opava, Děčín, Ústí nad Labem, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Brno, Písek, USK Praha, Slavia Praha, Olomoucko, Kolín.

Ředitel BK Opava Radim Vysocký o zlaté sezoně, rozpočtu, mládeži i budoucnosti

Dvanáct klubů z jedenácti měst se v dlouhé sezoně popere o nejcennější basketbalovou trofej na českém území. "Ligu máme stabilizovanou, finanční zdraví basketbalu není špatné. Bez podpory municipalit to ale nejde," konstatoval Tomáš Kotrč, předseda Asociace ligových klubů.

Problémy v Kolíně a Olomouci

Nejméně do zpěvu bylo v uplynulých dnech funkcionářům v Olomouci a Kolíně. Oba kluby totiž řešila arbitrážní komise.

Důvod? Finanční problémy. "Arbitrážní komise České basketbalové federace získala status rozhodčího soudu. V takových případech jedná rychle, levně a přináší to účinný výsledek," přiblížil Kotrč.

Kolín v průšvihu. Hráčům dluží peníze, manažer přiznal finanční problémy

Podle informací Deníku se Olomoucko a Kolín zdráhaly platit za vše, co bylo předmětem smluv. Nešlo přitom o sumy, které by fanouškům vyrazily dech. Nešlo o miliony. Basketbal až na pár výjimek svoje hráče nerozmazluje. Nakonec by vše měly vyřešit splátkové kalendáře.

Všechno zlé je pro něco dobré. "Do budoucna nám to pomůže v edukaci," zmínil Kotrč.

Připomeňte si nadšení v Opavě:

Stejný formát se změnou ve finále

Fanoušci se pro nadcházející sezonu mohou těšit na několik novinek. Mezi elitu poprvé naskočí basketbalisté Písku, na tuzemské palubovky (a do Nymburka) se vrací reprezentační opora Jaromír Bohačík.

Největší změnou je formát finále play-off. Série se protáhne, k titulu bude třeba vyhrát čtyři zápasy.

Další změny (rozšiřování soutěže nebo naopak její uzavření) nejsou na pořadu dne. "Po sezoně se o tom určitě budeme bavit, ale baráž nám ukázala, že je nastavení ligy v pořádku," uvedl Sedlařík. "Řekl bych, že rozšiřování v současné situaci nepřichází v úvahu," dodal Kotrč.

NBL startuje v sobotu 23. září, vítěze určí play-off, které se může protáhnout až do začátku června.

Fiasko. Basketbalisté USA jsou opět bez medaile. Historický titul slaví Němci

Cizinci na soupiskách

Před startem soutěže čítají soupisky klubů dohromady 164 hráčů, z toho 38 cizinců. Suverénně nejvíce má americkou státní příslušnost - 28. Federace dále eviduje sedm Slováků, jednoho Chorvata, jednoho Srba a jednoho Litevce.