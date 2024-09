Emma Čechová (20 let, Žabiny Brno)

Brněnské Žabiny objevily šikovnou pivotku při angažmá ve Vídni, kam se odstěhovala s rodiči kvůli jejich pracovním povinnostem, do osmi let přitom žila s rodinou Belgii, kde se také narodila. Umí čtyři jazyky, studuje práva a ukazuje, že basketbal není její jedinou volbou. Zároveň by to byla volba dost solidní, když byla vycházející hvězdou seniorské reprezentace už loni na mistrovství Evropy, přitom ještě letos v létě pomáhala reprezentaci do dvaceti let, velkou roli má i v brněnských Žabinách, které mají dlouhodobě vysoké ambice.