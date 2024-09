V nejvyšší basketbalové soutěži dominuje dvanáct let jediný tým - ZVVZ USK Praha. Neubírá to soutěži na atraktivitě? „Je dobře, že USK zůstává fenoménem a na evropské scéně bojuje o nejvyšší příčky. Naše soutěž se vyrovnává. Důkazem bylo jarní finále, v němž USK v jednom zápase nestačil na brněnské Žabiny. Padl po dlouhých jedenácti letech,“ zmínil předseda Chance Ženské basketbalové ligy Jakub Večerka.

„Těším se na spoustu napínavých zápasů, a to i mezi dalšími celky. Liga bude atraktivní,“ pokračoval. ŽBL se snaží o zvýšení návštěvnosti. Divákům jde naproti posunutím začátků zápasů na dobu, kdy je to pro rodinu nejideálnější - na neděli od 10.30.

Na jeden zápas se půjde ve vánoční pauze

„Už v minulé sezoně jsme zahájili projekt Family Day, kterým cílíme na rodiny s dětmi, ale i na seniory. Vyhodnotili jsme, že nejlepší dobou na konání zápasů je nedělní dopoledne. Budeme v tom pokračovat, na Family Days byla proti běžným zápasům i trojnásobná návštěvnost. Fanouškům chceme vedle sportovního zážitku nabízet v doprovodných programech hry pro děti i dárky, aby si to všichni užili,“ zmínil Večerka.

Zároveň je pozval na pražskou Královku, kde se v neděli 24. listopadu uskuteční v rámci Family Day lákavá odveta za minulé ligové finále mezi USK a Žabinami. Novinkou bude využití vánoční přestávky - na 29. prosince je naplánováno střetnutí Brandýs nad Labem - Levhartice Chomutov. Pokud bude experiment úspěšný, vedení soutěže zváží, jestli ho zavést i v dalších letech.

Po ročníku 2024/25 by byl předseda soutěže spokojený s celkovým navýšením počtů diváků. „Přál bych si, aby vyvrcholení v play off přinášelo dramatické zápasy a všem klubům se dařilo vyprodávat haly,“ sdělil s tím, že průměrná návštěva se pohybuje podle kapacity mezi 800 až 1500 diváky.

Trenérka Ptáčková na dvou židlích

Nadcházející sezona bude specifická i tím, že po jejím konci se v Brně uskuteční dva šampionáty. V červnu to bude mistrovství Evropy a v červenci mistrovství světa do 19 let. Většina reprezentantek se bude rekrutovat ze ŽBL. Vzhledem k juniorskému turnaji vznikl v severočeském městě druhý celek - Chomutov LOH 2028 (v lize nahradil pražskou Slavii). V něm budou hrát talentované dorostenky.

Seniorský výběr, který se bude sestavovat hlavně z ligových hráček, bude bojovat v moravské metropoli pod vedením zkoušené koučky Romany Ptáčkové. Vytížení u reprezentace jí nestačilo, a tak se vrátila i na lavičku Sokola Hradec Králové a obě funkce bude kombinovat.

„Klub trénuju ráda, v něm za mě vždycky někdo může zaskočit. Reprezentace je na prvním místě, ale termíny s ligou se nepřekrývají, takže se to dá dobře zvládnout. Domácí soutěž skončí na konci dubna a pak bude dostatečný prostor pro národní družstvo,“ dodala trenérka.