Kulový blesk. Basketbalisté se „zbavovali“ cizinců

Dnes padne definitivní rozhodnutí. Pokud by Asociace ligových klubů (ALK) šokovala a neukončila nejvyšší basketbalovou soutěž mužů, neměl by jí kdo hrát. Přesněji: změnila by se v zápolení (téměř výhradně) českých borců. Většina z dvanáctičlenného pole totiž absolvovala pořádně rušný víkend, během něhož se „zbavovala“ svých zahraničních hvězd. Byly to akce hodné filmu Kulový blesk.

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Libor Plíhal