Svěřenci trenéra Ginzburga v listopadovém okně podali dva dobré výkony, ale na vítězství to nestačilo. Před pokračováním kvalifikace o mistrovství světa 2023 tak jsou pod tlakem. Ten by pomohly snížit dvě vítězství nad Bulharskem. „Pokud chceme postoupit, tak tohle okno je hrozně důležité,“ uvědomuje si Ronen Ginzburg.

Pokud se Češi v listopadu uklidňovali, že únorová sestava se bude více blížit maximu, tak i aktuální nominace výrazně ovlivňují zranění, ale program klubových soutěží. „Chápu, že někteří jsou zranění, hrají v NBA nebo Eurolize. Nemůžu ale pochopit, že FIBA nedělá nic pro to, aby ovlivnila kalendáře těch soutěží, které ovlivnit může. Nám už poněkolikáté nemohou přijet Ondra Balvín a Patrik Auda. Japonská liga se hraje bezprostředně po konci reprezentační pauzy naopak čtrnáct dní před jejím začátkem nehrají. Kvůli karanténním opatřením po návratu by oba hráči přišli o několik zápasům,“ poukazuje trenér národního týmu na opakující se situaci s krajánky z Japonska.

„Rozumím tomu, že FIBA nemá pod kontrolou kluby z Euroligy, ale když nedokáže ovlivnit svou (resp. japonskou) federaci, tak mi to přijde nefér. Jsem z toho zklamaný,“ říká naštvaným hlasem. A není se čemu divit. Pod košem bude opět český národní tým tlačit bota. Oproti minulému oknu ale může trenér Ginzburg počítat s uzdraveným Martinem Kříže. Vrací se i kapitán Vojtěch Hruban.

„To je velmi důležité. Oba jsou pro nás stěžejní hráči v útoku i obraně. Zvlášť ve chvíli, kdy jsme přišli o zraněné hráče Jaromíra Bohačíka, Davida Jelínka a Lukáše Palyzu. Mrzí mě, že David ještě od zranění v listopadu nemohl nastoupit. Vypadá to, že aby se hráči po zranění mohli vrátit, musí další vypadnout z toho samého důvodu,“ smutní, když počítá další ztráty.

Najde se nový režisér hry?

K těm na perimetru by se částečně dal připočítat i Jakub Šiřina, který utkáním s Litvou ukončil svou reprezentační kariéru. „Jakub byl pro nás vždycky důležitý. A to když jsme byli v plné sestavě a ne jen ve chvílích, kdy nemohl být Tomáš Satoranský,“ váží si přínosu opavského rozehrávače Ginzburg.

Teď musí hledat nového režiséra hry. Největší předpoklady má Ondřej Sehnal. Ten při svém prvním zahraničním angažmá zažívá povedené měsíce. V počtu asistencí navíc patří do Top 5 německé ligy. „Jsem rád, že se mu tak daří. Nemá vůbec špatnou sezonu. Jeho statistiky jsou pěkné. I když hrát za národní tým je něco jiného, on už ukázal, že může být pro reprezentaci rozehrávač číslo jedna. Na druhou stranu v tomto okně dostanou šanci i další hráči,“ ví Ginzburg, že vše nemůže stát na jednom hráči.

Kromě kombinované sestavy se Češi musí vypořádat s další nezvyklostí. Během tří dnů se hned dvakrát utkají s tím samým soupeřem. Nejprve 24. února budou čelit Bulharsku v jeho domácí hale, aby v neděli 27. února naopak měli výhodu pardubické arény Češi. Na reprezentační úrovni se takový systém vidí ojediněle.

„Je to jako hrát play-off. Musíte hodně rychle porozumět tomu, co jste udělali dobře a co špatně, co na soupeře fungovalo. Podle toho je pak potřeba vše během krátké chvíle upravit,“ upozorňuje na specifika následujících dnů trenér Ginzburg.

Oba zápasy začínají shodně v 19 hodin českého času a vysílá je program ČT Sport. Vstupenky na domácí utkání jsou v prodeji v síti Ticketportal.