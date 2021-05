Čeští basketbalisté budou příští rok na mistrovství Evropy hrát v základní skupině D doma v Praze vedle Polska také se Srbskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem. Rozhodl o tom dnešní los v Berlíně. Další tři skupiny se budou hrát v Kolíně nad Rýnem, Miláně a Tbilisi.

Basketbal - ilustrační foto | Foto: ČTK

Turnaj, který byl kvůli pandemii koronaviru a posunu olympijských her o rok odložen, se uskuteční od 1. do 18. září 2022. Do play off postoupí čtyři celky z každé skupiny. Vyřazovací fáze se bude hrát v Berlíně.