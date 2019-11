Kvalifikační turnaj se bude hrát od 23. do 28. června příštího roku ve Victorii. První dva celky tabulky projdou do semifinále, kde nastoupí proti soupeřům ze skupiny A. V ní jsou Řecko, Čína a domácí Kanada. Místo na olympijských hrách v Tokiu si zajistí pouze vítěz turnaje.

"Nikdo nečekal lehký los, jsou tu top týmy z celého světa. Takhle to je, na těžké losy jsme ostatně zvyklí. Už jsme předvedli, že můžeme hrát proti každému a taky můžeme každého porazit. Bavíme se o jednom týdnu v červnu. Pokud budou všichni zdraví a ve formě, stát se může cokoli. Jasně, nejsme teď favorité, na druhou stranu jeden skvělý týden v tomto případě bude stačit. Potřeba budou tři či čtyři výhry," řekl trenér Ginzburg.

"Když jsme se po mistrovství světa bavili, že olympiáda je ještě daleko, tak teď se asi ještě víc vzdálila. Ta skupina je asi nejtěžší ze všech. Nejen, že budeme hrát zase daleko od domova proti týmu, který postaví to nejsilnější, co má, což je výběr z mnoha a mnoha hvězd NBA, k tomu jsme dostali ještě Řecko a Turecko, kteří budou mít velkou motivaci nás porazit," prohlásil křídelní hráč Nymburka Vojtěch Hruban.

"I oni budou určitě mít silné týmy. Uruguay je trochu neznámá. Čína bude chtít odčinit to nepovedené mistrovství a taky postoupit. Bavili jsme se o tom, že ta kvalifikace je strašně těžká, když postupuje jen jeden tým. Tenhle los to ještě ztížil," doplnil Hruban.

Nečekaný úspěch na MS

Reprezentanti si vybojovali účast v kvalifikaci díky šestému místu na zářijovém mistrovství světa v Číně, kterým při první účasti na šampionátu v historii samostatné republiky vyrovnali československé maximum. K nečekanému výsledku přispělo i vítězství 91:76 v závěrečném zápase základní skupiny nad Tureckem, které reprezentaci posunulo do osmifinále.

Pro český tým šlo o teprve třetí výhru nad Tureckem v dosavadních 18 zápasech. Proti Uruguayi nastoupí výběr trenéra Ronena Ginzburga poprvé. Oba čeští soupeři se pokusí ukončit dlouhé čekání na účast na olympijských hrách - Uruguay pod pěti kruhy naposledy startovala v roce 1984, Turci v roce 1952.

Češi, kteří byli nasazeni jako desátý tým žebříčku FIBA do druhého koše, budou usilovat o první účast na olympiádě od rozdělení republiky. V roce 2016 se národní tým rovněž představil v kvalifikaci, ale po druhém místě ve skupině je do Ria de Janeiro nepustili v semifinálovém souboji domácí Srbové.

Československo se her zúčastnilo sedmkrát - naposledy v roce 1980.

Los kvalifikačních basketbalových turnajů o postup na OH:



Muži

(23.-28. června 2020, na OH postoupí jen vítězové turnajů):



Bělehrad (Srbsko):

Skupina A: Dominikánská republika, Nový Zéland, Srbsko.

Skupina B: Portoriko, Itálie, Senegal.



Kaunas (Litva):

Skupina A: Litva, Korea, Venezuela,

Skupina B: Polsko, Slovinsko, Angola.



Split (Chorvatsko):

Skupina A: Německo, Rusko, Mexiko.

Skupina B: Tunisko, Chorvatsko, Brazílie.



Victoria (Kanada):

Skupina A: Řecko, Čína, Kanada.

Skupina B: Uruguay, Česká republika, Turecko.



Ženy

(6.-9. února 2020, na OH postoupí vítězové skupin):

Ostende (Belgie): Kanada, Japonsko, Švédsko, Belgie.

Fo-šan (Čína): Korea, Čína, Velká Británie, Španělsko.

Bourges (Francie): Francie, Portoriko, Brazílie, Austrálie.

Bělehrad (Srbsko): Nigérie, USA, Srbsko, Mosambik.