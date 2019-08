"Rozhodně je před námi hodně práce. Musíme ze sebe trochu dostat rez. Ale taky to na první zápas nebylo špatné. Každopádně se musíme zaměřit na týmovou chemii v obraně i v útoku," řekl po utkání Ginzburg.

Tunisané vedli jen v úvodu, ale Češi desetibodovou šňůrou podpořenou trojkami Bohačíka a Hrubana otočili stav na 12:4. V první čtvrtině unikl Ginzburgův tým i na rozdíl deseti bodů, ale Tunisko drželo krok a dokázalo se vrátit na kontakt. Především díky Mabrúkovi, jenž stihl v první čtvrtině dát 11 bodů.

Na startu té druhé se Tunisané přiblížili dokonce až na rozdíl bodu, ale Češi si pak vypracovali dokonce třináctibodový náskok, pod který byl podepsán do té doby nejlepší domácí střelec Hruban, který stihl za poločas 12 bodů. Před pauzou musel ze hry po nepříjemném zákroku Hadidaniho loktem, ale vrátil se pak se sešitou tržnou ránou na nose.

V poločase Češi nastříleli 47 bodů. "Některé akce se povedly, některé jsme nedotáhli. To se ale dalo čekat. Je nutné pokračovat v práci, v tom, jak se chceme prezentovat," prohlásil Ginzburg.



Tvrdost zápasu odnesl krvavým zraněním i kapitán Pumprla. "Před zápasem jsem na to kluky upozorňoval, že když prohráli s Tureckem o deset bodů, měli tam dva technické fauly. Proti Lotyšsku to bylo podobné, tohle je prostě jejich hra, hodně agresivní. Někdy až moc, ale Vojta i Pumpy jsou ok," prohlásil izraelský kouč českého týmu.



Na druhé straně Češi bavili diváky parádními akcemi. Ve 24. minutě to byla smeč Satoranského po Bohačíkově ideální přihrávce. Vzápětí následoval Balvínův blok a z protiútoku Audova smeč opět po Bohačíkově výzvě. Byl z toho náskok až 17 bodů.

Satoranský se svou třetí smečí v utkání vyrovnal nejlepšímu střelci zápasu Hrubanovi. "O něm se vůbec nemusíme bavit. Každý dobře ví - naši hráči, já i soupeři - že on je vůdcem tohoto týmu. Pokaždé hraje dobře," řekl Ginzburg na adresu nové posily Chicaga.



Češi si v testu, v kterém Ginzburg zapojil do hry dvanáctku hráčů, drželi bezpečný náskok a dalšího účastníka MS jasně porazili. V tuniském dresu se podělili o pozici nejlepšího střelce se 13 body Mabrúk a Madžrí z Dallasu.



"Já myslím, že jsme se ukázali v dobrém světle. Samozřejmě tam byla spousta chyb, ale to k tomu patří. Někteří z nás po delší době hrajeme nějaké zápasy. Co jsme mohli předvést, to jsme předvedli. Samozřejmě, měli jsme tam pasáže, kdy nás dorovnávali. Ale jinak jsme se ukázali v dobrém světle," zhodnotil utkání pivot Ondřej Balvín.

Přípravný turnaj basketbalistů v Praze:



ČR - Tunisko 80:66 (29:24, 47:36, 65:50)



Nejvíce bodů: Hruban a Satoranský po 16, Auda 13 - Madžrí a Mabrúk po 13, Kniva 9. Fauly: 21:20. Trestné hody: 18/10 - 17/12. Trojky: 6:4. Doskoky: 27:34.