Češi vstoupili do utkání po středeční bitvě s Austrálii unaveně a rychle prohrávali 0:5. Postupně se však začali zlepšovat a snížili na rozdíl jednoho bodu (7:6). Nohy jim ale nesloužily tak lehce jako v předchozích zápasech. Naopak Poláci po dni odpočinku navíc běhali jako laňky.

Není divu, že soupeři pláchli i ve skóre (15:6). Na to zareagoval trenér Ginzburg oddechovým časem. Po něm už na palubovku nastoupili draví lvi. Vůdce smečky Tomáš Satoranský zaznamenal v řadě pět bodů a když se k němu přidali ostatní spoluhráči, minutu a tři čtvrtě po time outu už český tým vedl 16:15. Mohl být v plusu i po první čtvrtině, ovšem Poláci srovnali s klaksonem na 23:23.

Také do druhého kvartálu nevstoupili Češi ideálně. Za šest minut zaznamenali jen šest bodů zásluhou dalekonosných střel. Naštěstí pro ně se drželi v obraně, a tak prohrávali jen 32:29. Zbytek prvního poločasu se ale odehrál zcela v jejich režii. Satoranský snížil na rozdíl jediného bodu a poté přišla „trojkopalba made in Czech Republic“. Ze stavu 31:33 bylo za dvě a půl minuty 43:33. Jenže domácí znovu se sirénou stlačili dvojciferné manko na osm.

Češi si výhru pohlídali

Do třetího dějství vlétly oba celky zřejmě pod vlivem nějakého střeleckého nápoje. Za jedinou minutu každý z nich nasbíral pět bodů. Zatímco Češi na chvíli ustrnuli, Poláci od nich kopírovali trojky. Po dvou v řadě snížili na 46:48. Poté přidali i třetí a Češi vedli pouze o bod. Jejich odpověď však byla tvrdá. Dvě trojky za půl minuty a znovu si vybudovali výraznější náskok 60:53. Poláci ale v tomto utkání cítili příležitost: Když se budeme držet Čechů do koncovky, můžou jim dojít síly. Minutu před koncem se po dlouhé době vrátili do vedení (63:62), poslední slovo ale měli znovu Češi.

A závěrečnou čtvrtinu rozjeli bezchybně. V obraně nepovili ani bod a sami jich dali za minutu a čtvrt pět (69:63). Definitivní nadvládu ale znovu nenastolili. Poláci jim po šňůře 7:0 ukázali záda, ale jen na chvíli, neboť Bohačík trefil další trojku. Pět minut před koncem se začínalo od nuly (78:78). Severní sousedé se rozjeli tříbodovým pokusem, Češi odpověděli dvěma body a na druhé straně pak kontroval Slaughter.

Balvín následně trefil koš s faulem a zajistil vedení 81:79 pro Čechy. Slaughter minul a Hruban si chladnokrevně vychutnal trojku (84:79). Minutu padesát před koncem proměnili Poláci jenom jeden trestný hod. K české úlevě pak přisoudili rozhodčí Pavlu Pumprlovi po přezkoumání videa technický koš (86:80).

Potom poslký střelec zaznamenal trojku, ovšem tu rozhodčí nemohli uznat, jelikož vyšlápl ze hřiště. Lvi ale následný útok nezakončili a faulovali. Při pěti osobních chybách v závěrečném dějství šli Poláci na čáru trestného hodu. Obě šestky proměnili. Čtyřicet vteřin před koncem našel Hruban Satoranského, který zavěsil. Vzápětí hosté ukořistili míč a Hruban je poslal de vedení 90:82. Za necelou půlminutu už si výhru vzít nenechali.