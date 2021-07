K úspěchu dovedl tým kouče Ronena Ginzburga kapitán Tomáš Satoranský, který vstřelil 19 bodů a připsal si i osm asistencí a sedm doskoků. Jen o dva body méně měl i díky čtyřem trojkám další rozehrávač Jakub Šiřina. Double double předvedl díky 12 bodů a 11 doskokům pivot Ondřej Balvín.

Uruguay táhli 22 body Bruno Fitipaldo a Jayson Granger, který ale pět sekund před koncem neproměnil trojkový pokus. Tím mohl dovršit obrat v zápase, v němž jeho tým prohrával už i o 16 bodů.

„Abych řekl pravdu, tak ani pořádně nevím, čím jsme to urvali. Byl to docela bláznivý konec. Tu radost z výhry kazí pocit z posledních pár minut, kdy jsme dělali školácké ztráty. Nechávali jsme je chodit do protiútoků, kde měli volné střely. Jsem rád, že i tak jsme to dokázali vybojovat v obraně. Soupeře jsme dneska přeskákali. Kanada je favorit turnaje, takže se musíme zlepšit ve dni volna. Snad budeme pokračovat v trendu zlepšování výkonu,“ řekl po utkání Tomáš Satoranský, hvězda českého týmu.

ČR - Uruguay 80:79 (19:20, 45:37, 67:57)

Sestava a body ČR: Satoranský 19, Auda 10, Bohačík 8, Veselý 6, Samoura 0 - Šiřina 17, Balvín 12, Peterka 5, Schilb 3, Vyoral 0. Nejvíce bodů Uruguaye: Fitipaldo a Granger oba 22, Vescovi 12. Fauly: 21:19. Trestné hody: 11/10 - 9/6. Trojky: 10:15. Doskoky: 38:29.