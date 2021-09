Kvalifikační zápasy v základních skupinách se budou hrát mezi 20. a 30. listopadem letošního roku, od 21. února do 1. března 2022 a 27. května do 5. června příštího roku. Do další fáze se posune 24 týmů a vytvoří čtyři šestičlenné skupiny.

Do nich si týmy přenesou výsledky s dosavadními soupeři a utkají se se zbývajícími třemi soky. Okna jsou vyhrazena od 22. do 30. srpna 2022, od 7. do 15. listopadu a 20. do 28. února 2023. Na mistrovství světa postoupí z každé skupiny první tři celky.

”Obecně jde říct, že kdokoli může doma porazit kohokoli. My ale s kvalitní sestavou a dobrým přístupem jistě máme šanci na postup,” uvedl trenér Ronen Ginzburg, který na MS 2019 v Číně dovedl národní tým k senzačnímu šestému místu.

Here's how Europe looks for #FIBAWC 2023 qualification!



Which games are you most looking forward to? ?✍️ pic.twitter.com/qc4zJAcT4D — FIBA (@FIBA) August 31, 2021

”Je to vyrovnaná skupina, kdy bude samozřejmě záležet na aktuálních sestavách. Třeba v Bulharsku mají jednoho euroligového hráče a obvykle ho do týmu dostanou. Bosna pro změnu disponuje americkým hráčem na perimetru a ostatní opory s výjimkou Nurkiče z NBA zřejmě bude mít také k dispozici. Je to typický tým z bývalé Jugoslávie, který se nikdy nevzdává. Bulharsko bude mít od kvalifikace jistě nemalá očekávání. A s Litvou jsme se v poslední době utkávali často a i s ní můžeme uspět.”

Při stále se rozšiřující kolonii legionářů ve svém týmu trenér věří, že i při kvalifikačních zápasech během sezony bude schopen sestavit co nejsilnější soupisku. ”Především ale doufám, že v zahraničních soutěžích získají hráči ještě víc zkušeností. Věřím, že s naším jádrem z posledních let včetně mladých kluků můžeme dosáhnout dobrých výsledků.”

A nestane-li se nic extrémně nepředpokládaného, bude to už v listopadu opět před českými fanoušky při domácím zápase. ”Už se našich fanoušků nemůžu dočkat. Je to dlouho, co jsme před nimi mohli hrát naposledy, doufám tak, že už nepřijde žádné nové překvapení od covidu. Jistě jsme si navzájem už chyběli a věřím, že nám zase dají velkou podporu,” těší se kouč Ginzburg na listopadový domácí duel s Litevci.