„Bělorusko je určitě nejtěžší soupeř na úvod. Na posledním mistrovství Evropy byli čtvrtí a jsou favoritem této skupiny,“ hodnotí první soupeřky trenér Štefan Svitek. Zápas začne v 18:45.

Omlazený český tým má průměrný věk 23 let a bude postupně sbírat zkušenosti, k čemuž by měl pomoci také duel s ostříleným týmem Běloruska. Z celkové sedmnáctky, která reprezentační okno odstartovala, se do zápasové nominace nedostala pětice Kateřina Galíčková, Alena Hanušová, Valentýna Kadlecová, Petra Malíková a Simona Sklenářová.

Největší ztrátou je pro český tým absence zkušené Aleny Hanušové, která kvůli problémům s achilovkou chyběla v posledních týdnech i USK, a i přes velkou snahu se nedokázala uzdravit včas. Sestava pro nedělní pokračování kvalifikace na palubovce outsidera z Irska může být rozdílná. Reprezentační premiéra může čekat křídelnici Petru Holešínskou, která působí v maďarském Cegledu.

„Začíná pro nás nová kapitola. Je třeba se dívat dopředu a pokusit se tento důležitý zápas vyhrát. Hrajeme doma a případná výhra by nás posunula blíž k postupu. Nehledě na to, že by dala tomuto mladému týmu energii a ujištění, že je na správné cestě,“ dodal Svitek.

Češky si poté, co s reprezentační kariérou skončily v posledních měsících dlouholeté opory Kateřina Elhotová, Romana Hejdová a Lenka Bartáková, musely zvolit novou kapitánku. Stala se jí zkušená pivotka působící ve službách francouzského Tarbes Renáta Březinová.

„Určitě je to výzva. Jelikož jsem tady nejstarší a holky mě v tom nechaly (smích), tak jdu do toho. Mladé holky se snaží, občas je to pro ně těžší, ale jsme tu zase super parta. Jsem potěšená, že jsem kapitánka. Snažím se holkám pomoci, co to jde, ať už jde o basket nebo mimo palubovku,“ řekla k nové funkci Březinová.

Ona i její spoluhráčky budou moci vidět své bývalé spoluhráčky přímo na palubovce, protože v rámci doprovodného programu proběhne oficiální rozloučení a poděkování za reprezentační kariéru právě trojici Elhotová, Hejdová, Bartáková.

Lvice byly nalosovány pro kvalifikaci o šampionát do čtyřčlenné skupiny I, kde se kromě Běloruska a Irska utkaly ještě s Nizozemskem. Jistotu postupu získá jen nejlepší tým z čtveřice, celky na druhých místech budou muset čekat na výsledky z dalších skupin.

„Motivace je velká. Nechceme přerušit řadu postupů na šampionát. Musíme se o to poprat. Jako mladý tým bychom to měly urvat právě bojovností a zrovna proti Bělorusku nemáme co ztratit,“ dodává Březinová.

Češky se naposledy s Běloruskami utkaly v červnu během přípravy na ME. Tehdy je v prvním zápase porazily 71:59, poté prohrály 54:57.

„Bělorusko má dlouhodobě kvalitní tým jehož hráčky působí v elitních evropských klubech, jsou to zkušené, ostřílené basketbalistky v čele s Bentley a postupně dávají prostor mladším hráčkám. Hráli jsme s nimi v přípravě, takže zhruba víme, co nás čeká. Mají založenou hru na využívání podkošové síly a jsou hodně sehrané. Zatím nevíme, v jaké sestavě přijedou, ale počítáme, že s tím nejsilnějším, co hrálo na EuroBasketu,“ uzavírá Svitek.