Češkám dělají ve skupině B společnost vicemistryně z Francie, Švédsko a čtvrtým do party je Černá Hora. Vítěz skupiny, stejně jako dalších třech, má jistý postup do čtvrtfinále. Zbylá čtveřice vzejde z křížových soubojů.

Velké oslabení

„Ambice si budeme dávat postupně. Já osobně bych chtěla postoupit do Bělehradu. Naše skupina je ale těžká. Ať už jde o Francii, nebo Švédsko, které je můj skrytý favorit na finální čtyřku celého turnaje. My můžeme jen překvapit. Myslím si, že máme vnitřní sílu a stát se může cokoliv,“ opakuje starou pravdu Romana Hejdová.

A zatímco soupisky některých ostatních týmů jsou nabité, tak ta česká připomíná ementál. Alena Hanušová, Julia Reisingerová, Petra Záplatová a nakonec i naturalizovaná Američanka Kia Vaughnová. To není téměř celá základní sestava souboru Štefana Svitka, ale výčet žen, pro které se ani nemusely zařizovat letenky.

„Nebudeme se vymlouvat na absence, musíme to brát tak, jak to je. Je nepříjemné nemít opory. Naše slabina určitě bude pod košem, protože nemáme žádnou výraznou pivotku. Budou nám chybět kila. Ve sportu dochází ke zraněním. Tým to může ještě víc semknout,“ připomíná hráčka francouzského Landes.

Ledové královny

Češky vstoupí do turnaje zápasem s nejtěžším možným soupeřem. S Francií mají dlouhodobě nepříznivou bilanci, když z posledních duelů vyhrály pouze tři. Ten třetí úspěch už má hodně dlouhé vousy… Datuje se do památného roku 2005, kdy Češky vyválčily v Turecku historické evropské zlato.

Jenže síla týmů se od té doby proměnila. Co se týče postavení na evropském žebříčku, patří Francouzky do nejužší špičky. Nejen proto, že třikrát v řadě padly až ve finále ME. Český tým tak může jenom překvapit. V opačném případě by se jednalo o prvotřídní senzaci.

„Největší problém máme v začátcích zápasů. Všechno si řekneme, nicméně stejně jsou vlažné. Dlouho hraji ve Francii, a když srovnám nasazení, jsme hodně zakřiknuté. Je potřeba se víc vyburcovat. Ale v české povaze to moc není. Jsme spíš ledové královny,“ uvedla Hejdová.

„Nesmíme začít lážo plážo,“ pokračovala. „Musíme jít do soubojů na hranici rizika, ale samozřejmě nemůžeme nasekat pět faulů za minutu.“

Dnešní duel bude mít pikantní příchuť pro Valeriane Ayayiovou, která na klubové úrovni hájí barvy USK Praha. Naopak o francouzských hráčkách by mohly psát ságy právě Romana Hejdová z Landes či Kamila Štěpánová, která hraje za Landerneau.

Co myslíte, jak dopadne úvodní souboj na šampionátu?