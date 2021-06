"Náš největší problém bylo obranné doskakování, ale i přesto jsem moc pyšná na svůj tým, protože bojovaly, hrály jako tým, a podporovaly se. Turnaj je ale pořád otevřený, musíme napravit chyby a pořád můžeme bojovat o postup," dodal Alena Hanušová.

Třináctibodovou šňůru, kterou načaly trojkami Anastasija Šilovová a Marina Goldyrovová, převedly Rusky na přelomu prvního a druhého poločasu a měly náskok 42:33. Rusky povolily českému týmu na chvíli stáhnout ztrátu na šest bodů, ale dlouho si držely bezpečný odstup. V 35. minutě se navíc vyfaulovala Elhotová a český tým přišel o autorku čtyř ze svých osmi trojek v utkání.

Díky šňůře 12:0 Češky 36 sekund před koncem vyrovnaly na 69:69, ale v čase 39:49 rozhodl koš Niny Glontiové. O tři vteřiny později minula trojkový pokus Veronika Voráčková a Vadějevová dvěma šestkami pojistila výhru.

"Neudělali jsme jim to jednoduché. Nevzdali jsme se, podařilo se nám stáhnout až třináctibodový náskok v poslední čtvrtině a až do koncovky jsme bojovali o výhru. Bohužel jsme dovolili Ruskám příliš útočných doskoků a ony to dokázaly potrestat. Tohle bylo rozhodující, protože ostatní čísla byla hodně vyrovnaná. Lépe jsme stříleli z pole, měli jsme o jednu ztrátu méně, ale pod vlastním košem jsme udělali několik chyb, což nás stálo výhru,“ řekl trenér Štefan Svitek.

V pátek čeká tým trenéra Svitka od 20:45 další duel ve skupině D s domácí Francií a v neděli utkání s Chorvatskem. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále, celky ze druhých a třetích míst půjdou do kvalifikace play off a pro poslední týmy turnaj skončí.