Lišky tam dávají dobrou noc. Jedna ze čtyř skupin olympijské kvalifikace mužského basketbalu se odehraje ve Victorii, v hlavním městě kanadské provincie Britská Kolumbie. Město leží mimo pevninu v jižní části ostrova Vancouver.

Nejenže je to pro Českou republiku nejvzdálenější místo, kde mohla bojovat o Tokio, ale vyfasovala také nejtěžší protivníky. Ne snad do základní skupiny, ale pro případné semifinále, potažmo finále.

Čeští reprezentanti se museli aklimatizovat na devítihodinový časový posun. S takovou změnou mají poměrně čerstvé zkušenosti. Před mistrovstvím světa v Číně se museli vypořádat s šesti hodinami. Pravda opačným a pro tělo snesitelnějším posunem. Nicméně soudě podle šestého místa jim to snad i vyhovovalo.

Teď však bojovali s nedostatkem času. Na srovnání organismu měli od příletu pouze šest dní. „Původně jsme chtěli odletět dříve a sehrát přípravné utkání s Čínou, jenže FIBA nám to zatrhla, s odůvodněním, že by se týmy neměly potkat dříve než před kvalifikačními zápasy,“ naráží manažer národního týmu Michal Šob na jeden z bodů covidového protokolu.

Nejsvěžejší by tak měl být Tomáš Satoranský, který dorazil z USA až do dějiště turnaje.

Hraje se o jediné postupové místo

Kouzelná příroda, památky ve starobritském střihu. Dlouháni však mají narýsovanou jedinou přímku se dvěma body: hotelem a halou. „Nemůže se nikam ven, týmy jsou pospolu a zůstávají na jednom hotelu. Samozřejmě tam žijí odděleně. Stejně tak jako hráči musí být na pokoji sami,“ říká Šob.

Na druhou stranu - Češi neodjeli do nejzápadnějšího cípu západní polokoule číhat na medvědy nebo se toulat přírodními parky. Jsou poslední nadějí v kolektivních sportech (pomineme-li dvoučlenný beachvolejbal) vybojovat účast na olympijských hrách v Tokiu.

„Máme silný tým se Satym i Veselkou. Doufám, že postoupíme na olympiádu. Otevírá se před námi velká šance. Bude to ale těžké, o tom není sporu. Vždyť se hraje o jediné postupové místo. Přesto, můžeme se pochlubit silnou basketbalovou generaci, a kdy jindy než teď by se nám to mělo podařit,“ burcuje pivot Martin Peterka.

„Je pravda, že by mě to nikdy nenapadlo. Zahrát si na olympiádě to by bylo splnění toho největšího přání. Ale ještě jsme od splnění tohoto snu hodně daleko,“ připojuje se rozehrávač či křídlo Tomáš Vyoral.

Satoranský a spol. začnou proti Turecku

Šestým místem na MS v Číně si on i jeho kolegové (v kádru jich zůstalo devět z dvanácti vyvolených) na sebe ušili bič. Česká republika se ocitla v trochu nezáviděníhodné roli. Favoritem není a soupeři ji už nepodcení.

„Budou se nám chtít pomstít za vyřazení na mistrovství světa. Řekové nás sice porazili, ale ne pro ně potřebným rozdílem. Turci nás ale budou chtít zdolat za každou cenu,“ míní Peterka.

Právě s Tureckem se Satoranský a spol. utkají ve čtvrtek od 4.35 SELČ. Dalším soupeřem ve skupině je Uruguay, dál postoupí dva nejlepší celky. Ve druhé skupině číhají Řekové, Číňané a domácí Kanaďané.

„Favority turnaje jsou Turecko a Kanada, ale my můžeme překvapit. I na mistrovství světa jsme Turky dokázali jako favority složit. A šance máme velké,” neskrývá ambice navrátilec do nároďáku Jan Veselý, který z Turecka dobře zná prakticky každého tamního reprezentanta.

Památné vítězství 91:76 na MS sledoval jen v televizi. „To bylo snad poprvé v životě, kdy jsem deset dní seděl u televize a sledoval každý zápas. A bylo mi líto, že jsem tam nebyl. Na jedné noze ale bohužel hrát nešlo,” připomíná hvězda Fenerbahce.

Loučení matadora Schilba

Díru po absencích Vojtěcha Hrubana a Martina Kříže by mohl zacelit nováček na vrcholné akci Patrick Samoura. Syn česko-guinejských rodičů vylétl za rok jako kometa.

„Jsem neskutečně šťastný. Cením si celého realizačního týmu a trenéra Ginzburga, že mi dali takovouto důvěru. Těším se na Kanadu a zápasy tam. Docela jsem si věřil, že bych se do týmu mohl po zranění, která se zde objevila, dostat,“ tvrdí Samoura, který si šel od začátku přípravného kempu za svým cílem.

Přípravný turnaj v Hamburku se stal zlomovým okamžikem v jeho reprezentační kariéře. „Obrovsky mi to pomohlo. Trenér mi začal víc věřit a já jsem mohl dokázat, co ve mně je, jak dokážu bránit a střílet. Zdá se mi, že v obraně jsem dobrý,“ říká o sobě reprezentační novic.

Zatímco Samoura vyhlíží svoji premiéru na vrcholné akci, tak Blake Schilb olympijskou kvalifikací a případnou olympiádou své účinkování v národní týmu ukončí. Naturalizovaný Američan se vrátil do reprezentace jenom s vidinou startu pod pěti kruhy.

„Od dubna jsem Česku dřel a myslím, že jsem se vrátil do formy. Tím, že jsem většinu sezony nehrál, nejsem tolik tak unavený. Těším se na tu šanci vybojovat olympijské hry,” říká hrdě Schilb.

Dvanáct českých Lvů nastoupí poprvé do kanadské arény v první den prázdnin. Podívají se na prázdninový trip do Tokia?