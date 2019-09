Zatímco proti Američanům museli Češi chtě nechtě přijmout roli outsidera, tak do souboje s Japonci (dnes od 10.30) jdou jako mírní favorité. Podmínkou je ale odříznout Ruie Hačimuru, devítku letošního draftu NBA. Se Spojenými státy Češi podle očekávání prohráli, jejich výkon ale vůbec nebyl špatný. To je pozitivní zpráva pro další vývoj turnaje.

„V určitých fázích jsme dokázali být vyrovnaným soupeřem. Myslím, že sebevědomí a vydařené herní prvky si můžeme přenést do utkání s Japonskem. Prohrát o čtyřicet padesát bodů a nepředvést na hřišti nic, to by se nám dýchalo hůř,“ vrací se k bitvě s USA český kapitán Pavel Pumprla.

Napodobit Turky

Také Japonci první zápas na MS prohráli, nestačili na Turecko. „Veškerý rozdíl mezi oběma týmy vznikl už na začátku. Turci na soupeře vlítli a Japonci chvílemi nevěděli, co dělat. Než se pořádně rozkoukali, prohrávali o patnáct,“ připomíná Pumprla.

Člověk nemusí být ani průměrným matematikem, aby si nedal dohromady dvě a dvě. „Turci nám ukázali, kudy by mohla vést cesta. Hrát s tempem a nasazením, s jakým nastoupili na Japonce. Něco podobného jsme předvedli my proti Američanům,“ srovnává kapitán.

Klíčovým borcem dnešního českého soupeře je už zmíněný Hačimura, jehož si v draftu vybrali Washington Wizards, dnes už bývalý klub Tomáše Satoranského. Tým ze země vycházejícího slunce na Hačimuru až extrémně spoléhá.

Frustrovat hvězdu

Tahoun českého nároďáku Satoranský přirovnal mladou japonskou hvězdu ke svému budoucímu spoluhráči z Chicaga Lauri Markkanenovi, s nímž měli Češi nedávno čest v kvalifikačních duelech proti Finsku. Prý jsou si typově podobní.

„Ač by na to Hačimura fyzicky měl, tak nehraje moc zády ke koši. Spíše to hraje hodně zvenku. Má vynikající střelbu ze střední vzdálenosti. Jak po driblinku, tak ihned po obdržení míče. V přípravě byl nejlepším japonským hráčem,“ podotýká Pumprla.

Turecko si s Hačimurou poradilo celkem hravě. Cedi Osman z Clevelandu Cavaliers ho prakticky vygumoval z palubovky. „Pokud se nám ho povede hned od začátku dostat do frustrace, tak on si pak hledá každou příležitost ke střele. Tím se tlačí do těžkých pozic, což roztáčí negativní spirálu. To ale neznamená, že podceňujeme ostatní protihráče,“ konstatuje Pumprla.

Klíčový zápas

Jednu nedávnou zkušenost čeští reprezentanti s Japonskem mají. Před třemi lety zkonfrontovali evropský a asijský styl v olympijské kvalifikaci. Tehdy zvítězili 87:71 a Pumprla u toho byl. „Ty, co proti nám hráli v Bělehradu, bohužel nedokážu přesně rozeznat,“ pousmál se český kapitán. Srovnávat tak moc nechce.

„Navíc tehdy jsme nemohli my ani Japonci vkládat do vzájemného zápasu vzhledem k olympiádě nějaké velké naděje. Za to teď znamená zápas pro oba týmy hodně,“ zdůrazňuje Pumprla, že právě přes Japonce vede cesta k případnému postupu ze skupiny.