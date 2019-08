Běžně by bitvy mezi dvěma koši tolik netáhly, jenže tenhle šampionát je zajímavý také pro Česko. Poprvé v historii se mezi elitou představí tuzemská reprezentace. „Na klucích je vidět obrovská chuť i soutěživost,“ líčí asistent trenéra Petr Czudek.

Zatímco v kvalifikaci byl los ke Lvům vcelku milosrdný, tak do základní skupiny, kterou odehrají v Šanghaji, jim přidělil hvězdy hvězd. Ano, řeč je o Americe. O obhájcích zlata, kteří jsou opět největším favoritem turnaje. A svěřenci kouče Ginzburga na ně narazí hned v prvním zápase (v neděli). „Nepřijeli jsme se zúčastnit,“ zní z české kabiny.

Národní tým se smířil s tím, že nemá Jana Veselého a k akci přistupuje s plnou vážností. Prvním krokem byl aklimatizační turnaj v jihokorejském Soulu. Vyšel na jedničku. Po výhře nad papírovými outsidery Češi notně potrápili silnou Litvu. Ještě jeden Czudkův výrok: „Nechci nic zakřiknout. Pokud se náš výkon bude vyvíjet dál směrem nahoru, bude to vypadat moc dobře. S atmosférou moc pomáhá Tomáš Satoranský.“

Kdo zůstane na tribuně?

Největší česká hvězda jde v ambicích daleko. „Chceme zůstat ve hře i po základní skupině, abychom mohli bojovat o co nejlepší výsledky,“ hlásí Satoranský. Jeho role? Budete se divit, kromě všeho ještě radil trenérům (o Američanech). Byl prý velmi užitečný a zjistil věci, o nichž nikdo nevěděl…

A jedna hádanku ještě zbývá vyřešit i u českého týmu (vlastně dvě). Satoranský má jistý „flek“ ve finální dvanáctce, ale jeho dva spoluhráči jsou jako na trní. Kouč totiž ještě neoznámil, s kým počítá a kdo zůstane jen na tribuně. „FIBA (mezinárodní federace) zavřela registr, kam se mělo zapsat dvanáct hráčů. Otevře ho až další den, proto jsme se i my rozhodli počkat. Nejdříve to sdělíme hráčům 'a poté to pustíme dál,“ vysvětluje Czudek.

Dnes bude jasno. A za dva dny začne skvělá show.