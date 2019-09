/ROZHOVOR/ Kdo předpokládá, že se teď opájí v euforii z historického počinu, je na omylu. Jeden z hrdinů české basketbalové reprezentace na mistrovství světa v Číně Patrik Auda se doma na Brněnsku ukázal pouze na den a od středy už pilně trénuje ve francouzském Boulazacu na nový ročník, který mu začíná v sobotu. Na oslavu šestého místa na světovém šampionátu mnoho prostoru nebylo. „Pořád mi asi úplně nedochází, co jsme dokázali,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost třicetiletý pivot.

Basketbalista Patrik Auda. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Stačil jste se aspoň vidět s rodinou?

Úplně krátce. V neděli po příletu do Prahy jsme měli ještě týmovou večeři a v pondělí ráno jsem jel vlakem do Brna, v úterý v šest ráno jsem odjížděl na letiště a cestoval do Francie. Nedá se nic dělat, v sobotu už hrajeme první zápas a tým chtěl, abych co nejdřív přijel. Celá rodina byla ráda. Celkově mi už při šampionátu psalo i dost známých, které jsem dlouho neviděl, že nás sledují a podporují, což bylo super.