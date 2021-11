Český tým se připravuje na letošní vrchol sezony v Chebu, kde odehrál o víkendu i přípravný turnaj. „První zápas se Švýcarskem jsme odehráli špatně, proti béčku Norska to bylo výborné. V posledním duelu s Islandem to bylo dobré, pak horší,“ shrnul přípravu Jan Bašný. „Nehráli jsme tak, že chceme zápasy za každou cenu vyhrát. Potřebovali jsme si vyzkoušet různé sestavy v obraně i útoku a spolupráci hráček, které na předchozích kempech nebyly tak vytěžované,“ vysvětlil hlavní záměry přípravy trenér.

Zápasy ve skupině

čtvrtek 18.00

ČR - Německo

sobota 20.30

ČR - Maďarsko

pondělí 18.00

ČR - Slovensko

Po turnaji Jan Bašný nominoval osmnáct hráček, které odletí do Španělska. „Je to nově tvořící se tým, který na MS zahájí novou etapu. Z různých důvodů nám chybí několik tradičních opor, ale se složením týmu jsem spokojený. Jsem přesvědčen, že má na to, aby už na šampionátu, ale i v blízké budoucnosti, něco uhrál,“ uvedl dále Bašný.

Řepková chválila Češky i svou lajnu. Nový pokřik týmu je o hrdosti, řekla

Na šampionátu čekají Češky ve skupině tři kvalitní evropské týmy. „Naše skupina je nejtěžší,“ potvrzuje Bašný. „Uvidíme, zda ale nebude nakonec výhodou, že protivníky dobře známe.“

Ze skupiny postupují dále tři týmy. Zatímco Německo a Maďarsko budou v duelu s českým celkem favority, tuhý boj o postup čeká nejspíše tuzemskou reprezentaci proti Slovensku. „Je sice pravda, že proti první dvěma týmům asi nemáme co ztratit, ale můžeme získat a třetí utkání už nemusí být rozhodující,“ přemítá o ambicích týmu zkušený kouč. „Pokud budeme hrát se Slovenskem přímo o postup, bude to těžké. Ale v plánu to nemáme,“ usmívá se optimisticky Bašný.

V Chebu nás čeká kvalitní prověrka. Na šampionátu budeme ve formě, věří Zachová

S tím souhlasí i opory týmu. „Nepřipravujeme se jenom na Slovenky,“ hlásí spojka Kamila Kordovská. Ta působí v ligové soutěži v Německu, které bude první českým soupeřem. „Je to také nový tým, rovněž hodně omladily. Silné mají spojky, kvalitní jsou i křídla, která dávají hodně gólů, a pohlídat si musíme i střelbu z dálky,“ vypočítává přednosti favoritek šampionátu hráčka HSG Blomberg Lippe.

Tým bude v brance spoléhat na Petru Kudláčkovou, která zazářila na loňském evropském šampionátu. „Do Španělska se těším, každé mistrovství je vždy vrchol sezony a je ctí pro každou hráčku si zahrát na vrcholné akci. Oproti loňsku mám trochu výhodu, že už vím, do čeho jdu. Zase na druhou stranu, někdy je lepší to nevědět a hrát s čistou hlavou,“ usmívá se brankářka francouzského JDA Dijon Handball.

Reprezentace házenkářek se bude ještě den připravovat v Chebu, poté vyrazí do Španělska. „V úterý dopoledne nás čeká poslední trénink, poté odlétáme do Valencie,“ poslal nejbližší program Bašný. „Ve středu se přesuneme do místa šampionátu (skupina se hraje v Llírii - pozn. aut.), kde máme den před utkáním přidělen jeden trénink v zápasové areně.“

Národní tým házenkářek se sešel v Chebu k závěrečné přípravě na MS

Svoje první utkání odehrají Češky ve čtvrtek večer, další duely jsou na programu v sobotu a v pondělí.

Nominace české reprezentace pro MS házenkářek ve Španělsku

Brankářky: Petra Kudláčková, Hana Mučková, Karin Řezáčová

Spojky: Julie Franková, Markéta Hurychová, Charlotte Cholevová, Markéta Jeřábková, Magda Kašpárková, Kamila Kordovská, Sára Kovářová, Veronika Mikulášková, Silvie Polášková

Křídla: Jana Knedlíková, Veronika Malá, Adéla Stříšková, Dominika Zachová

Pivotky: Veronika Andrýsková, Michaela Holanová