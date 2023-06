/FOTOGALERIE/ Až do neděle na turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro všechno vyhrávali, poslední den turnaje nejvyšší světové kategorie Elite 16 v Dolních Vítkovicích se jim dařit přestalo. Čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner nejdřív v semifinálové bitvě podlehli norským olympijským vítězům Andersi Molovi a Christianu Sørumovi (1:2) a pak neuspěli ani v zápase o bronz. S Američany Milesem Partainem a Adrewem Beneshem prohráli 0:2 (-14, -17) a skončili čtvrtí.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu, zápas o 3. místo muži, 4. června 2023, Ostrava. (Zleva) David Schweiner (CZE) a Ondřej Perušič (CZE). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Pocity jsou hodně smíšené,“ přiznal David Schweiner. „Jsem rád, že porážky přišly až dneska, mohly přijít už ve skupině a nemuseli jsme se z ní vůbec dostat, což by v téhle konkurenci vzhledem k dalším turnajům mohl být problém,“ vysvětlil.

Medaile na nejlepší český pár po třech stříbrech v řadě za sebou letos nezbyla, stejně jako při jejich prvním startu pod vysokou pecí v roce 2018. „Před turnajem bychom čtvrté místo brali všema deseti. Vezeme si spoustu bodů do olympijské kvalifikace. Ale to, že jsme publiku, nám, našim trenérům, rodinám a kamarádům nenadělili medaili, nás samozřejmě mrzí,“ neskrýval zklamání David Schweiner.

Od začátku zápasu o konečné umístění na své americké soupeře, které v základní fázi turnaje porazili bez ztráty setu, ztráceli. „Já věřil, že pokud navážeme na výkony z předchozích dnů, tak bychom měli velkou šanci na medaili. Ale to se nám bohužel nepovedlo, naopak Američané oproti zápasu ve skupině předvedli výrazně lepší výkon, byli na nás dobře připraveni a zasloužili si vyhrát,“ sportovně uznal Ondřej Perušič sílu protivníka, který vzešel z kvalifikace.

„Měli jsme o dost horší ztrátu i o hodně horší příjem, což pramenilo z jejich trochu lepšího servisu. Prostě zahráli líp, zatleskáme jim a příště jim snad dáme na budku,“ slíbil dvoumetrový David Schweiner odvetu.

„Platí, že na téhle úrovni stejně tak můžete dokráčet do semifinále jako vypadnout ve skupině. Vidíme, kolik týmů z nejlepší světové desítky se vůbec neprokousalo do play-off,“ upozornil Perušič, že řada medailistů z velkých akcí ztroskotala v ostravské kvalifikaci nebo v základní skupině.

„S větším odstupem budeme turnaj hodnotit pozitivně, bylo pro nás úžasné se popáté v řadě představit divákům na centrkurtu i v neděli. Už teď se trochu děsím té tiskové konference příští rok, protože jestli po pěti semifinále nebudou ta očekávání vysoká, tak už nevím,“ žertoval Ondřej Perušič s novináři. „Ale mrzí a bolí, že jsme v neděli nedokázali ani jeden zápas vyhrát a organizátorům a všem, kdo se na tom úžasném turnaji podíleli, tu medaili doručit,“ rozloučili se český pár s Ostravou.

Co mají oba dlouháni v plánu teď? „Nohy nahoru a ležet,“ naznačil David Schweiner největší přání. Nejspíš se jim nesplní, oba se už za dva dny i s Jakubem Šépkou a Tadeášem Trousilem vydají na kontinentální kvalifikaci do Budapešti, aby pomohli dostat do hry o olympijskou Paříž 2024 další český pár.

Vikingové ze severu Anders Mol a Christian Sørum, kteří v současnosti vládnou světovému žebříčku, obhájili v Ostravě loňské zlato. V letošním finále porazili Cherifa s Ahmedem z Kataru 2:1 (15, -19, 12). Turnaj vyhráli už potřetí, poprvé se jim to podařílo v roce 2019.

V kateogrii žen získaly bronz Kanaďanky Melissa a Brandie, když v utkání o 3. místo přehrály švýcarskou dvojici Brunner - Hüberli 2:0 (16, 14). Trofej pro vítězky si z Dolních Vítkovic odvezly Brazilky Ana Patrície s Dudou po finálové výhře nad Američankami Cannon a Sponcil 2:1 (-17, 14, 12).