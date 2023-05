Na tohle vítězství čekali. Přišlo po dvou letech a po šesti proti famózním Norům. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner ovládli turnaj nejvyšší kategorie Pro Tour Elite, když ve finále v brazilské Uberlandii přehráli mistry světa a olympijské šampiony Anderse Mola a Christiana Söruma. Oplatili jim tak porážku ze skupiny a připsali si cenné body do olympijské kvalifikace.

Ondřej Perušič a David Schweiner se z Brazílie vrátili s cennou trofejí a v dobré náladě | Foto: Ivana Roháčková

Vikingové jsou světovými jedničkami a málokdy se stane, že velký turnaj nevyhrají. Porážku ale vzali sportovně. „Anders při slavnostním vyhlášení jakoby nemohl najít místo pro druhé v pořadí,“ vyprávěl s úsměvem Schweiner.

Češi si podmanili Brazílii. Perušič se Schweinerem porazili olympijské vítěze

„Máme spolu přátelský vztah. Na zpáteční cestě do Londýna jsme letěli stejným letadlem a normálně jsme se bavili,“ doplnil Perušič. „Nebylo by ale od věci, aby si z nás Norové po tomhle turnaji vytvořili jakýsi blok. Ale asi to nebude tak horké, protože umějí zahrát, i když jsou pod tlakem,“ narazil na sérii osmi porážek za sebou od Seveřanů.

Dalším cílem je uspět v Ostravě

„Je to výborný výsledek směrem pařížské olympiádě. Potvrdili jsme si, že jsme schopní porazit nejlepší páry, ale na hry se musíme teprve kvalifikovat,“ zmínil Perušič cestu turnajem, kde Češi ještě před finálovým triumfem přešli přes švédské mistry Evropy Davida Ahmana a Jonatana Hellviga a pak v semifinále vyřadili třetí nasazený pár Michal Bryl, Bartosz Losiak z Polska.

Česká dvojice se stala oblíbencem brazilského publika. „Až do zápasu se Švédy bych to netvrdil, ale potom jsme měli publikum na své straně a výborná atmosféra sehrála důležitou roli. Bylo to asi tím, že brazilské dvojice brzo vypadly a pak si domácí fanoušci vybrali nás,“ usmíval se Schweiner.

Italský trenér Andrea Tomatis nyní svým svěřencům naordinoval pár dní klidu, ale už brzy se začnou připravovat na červencový turnaj J&T Banka Ostrava Beach, kde v předchozích ročnících vybojovali tři stříbrné medaile a jako jediní se pokaždé dostali mezi čtyři nejlepší týmy.

Dave s Perunem - povzbuzeni triumfem z Uberlandie - budou chtít největší domácí turnaj v Dolních Vítkovicích letos vyhrát.